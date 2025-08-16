Krishna Janmashtami Speciality: 115 ఏళ్లకి ఒకసారి ఇలా.. ఈ కృష్ణాష్టమి నుంచి వీళ్ళకి పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Sri Krishna Janmashtami Lucky Zodiac Signs
కృష్ణాష్టమి ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 16న వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సంవత్సరం కృష్ణాష్టమికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. దాదాపు 115 ఏళ్లకి ఒకసారి ఇలాంటి ప్రత్యేక కృష్ణాష్టమి వస్తుంది అని తెలుపుతున్నారు జ్యోతిష్కులు. ఇంతకీ ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే..
ప్రతి సంవత్సరం శ్రీకృష్ణుడి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా.. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి జరుపుకుంటాము. ఈరోజు భక్తులు అందరూ కూడా సృష్టి స్థితి కారుడైన శ్రీకృష్ణుడి.. పుట్టినరోజుని ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు.
శ్రీకృష్ణుడు శ్రావణ బహుళ అష్టమి రోజున.. రోహిణి నక్షత్రంలో జన్మించాడు. అందువల్లనే ఈ సంవత్సరం ఈ పండగ.. ఆగస్ట్ 16న వచ్చింది.
అయితే ఈ సంవత్సరం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ సంవత్సరం కృష్ణాష్టమికి.. అమృతసిద్ధి, సర్వార్థసిద్ధి వంటి అద్భుతమైన యోగాలు.. ఉన్నాయని చెబుతున్నారు పండితులు.
అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరం జన్మాష్టమి రోజున.. భరణి, కృత్తిక, రోహిణి నక్షత్రాల కలయిక కూడా ఉండటంతో ఈసారి పండుగకు మరింత విశిష్టత చేకూరింది
అందుకే ఈ సంవత్సరం.. జన్మాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించడం వల్ల.. ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వాళ్లకు ఎంతగానో అదృష్టం రానుంది అని చెబుతున్నారు పండితులు.