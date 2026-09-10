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Railway Employees Bonus 2026: 12 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. బోనస్ రూ.46 వేల వరకు పెంపు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 10, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:39 PM IST

Railway Employees Bonus 2026:రైల్వే ఉద్యోగులకు త్వరలో బోనస్ విషయంలో భారీ ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. రైల్వేలో పనిచేస్తున్న సుమారు 12 లక్షల మంది ఉద్యోగులకు ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ బోనస్ (PLB) పెంచాలని ఉద్యోగుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు ఇండియన్ రైల్వే టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్ అసోసియేషన్ (IRTSA) కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.

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రైల్వే బోనస్ 2026

ప్రస్తుతం రైల్వే ఉద్యోగుల బోనస్ లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తున్న జీత పరిమితి రూ.7,000గా ఉంది. ఈ పరిమితిని చాలా సంవత్సరాల క్రితమే నిర్ణయించారని ఉద్యోగుల సంఘం చెబుతోంది. అప్పటి నుంచి ఉద్యోగుల జీతాలు, డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA)లో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఏడో వేతన సంఘం కూడా అమల్లోకి వచ్చింది. అందువల్ల ప్రస్తుత జీత పరిమితిని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని IRTSA అభిప్రాయపడింది.  

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లెవల్-1 ఉద్యోగుల కోసం బోనస్ లెక్కించే జీత పరిమితిని రూ.18,000తో పాటు DAగా నిర్ణయించాలని సంఘం కోరింది. రైల్వే ఉద్యోగులకు సాధారణంగా 78 రోజుల జీతానికి సమానంగా PLB చెల్లిస్తారు. రూ.18,000 జీతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని 78 రోజుల బోనస్ లెక్కిస్తే సుమారు రూ.46,184 వస్తుంది. ప్రస్తుతం లభిస్తున్న మొత్తంతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన పెరుగుదల అవుతుంది. అయితే ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించిన తర్వాతే ఉద్యోగులకు ఎంత బోనస్ వస్తుందో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.  

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రైల్వే ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్

IRTSA ప్రకారం బోనస్ లెక్కింపు పరిమితిని పెంచితే దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 12 లక్షల మంది రైల్వే ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఈ డిమాండ్‌ను ఆ సంఘం కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి, రైల్వే మంత్రికి పంపిన లేఖలో ప్రస్తావించింది.  

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పీఎల్‌బీ బోనస్

రైల్వే ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ, రైల్వే సరుకు రవాణా పనితీరు పెరిగిందని కూడా సంఘం పేర్కొంది. 2014-15 నుంచి 2024-25 మధ్య సరుకు రవాణాలో గణనీయమైన వృద్ధి నమోదైందని తెలిపింది. ఉద్యోగుల పనితీరు, ఉత్పాదకత పెరిగిన నేపథ్యంలో బోనస్ కూడా పెరగాలని సంఘం కోరుతోంది.  

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రైల్వే ఉద్యోగుల జీతం

ఇదే సమయంలో ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల బోనస్ పరిమితిని కూడా పెంచాలనే డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో రైల్వే ఉద్యోగుల PLBపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే వరకు రూ.46,184 అనేది డిమాండ్ ఆధారంగా లెక్కించిన మొత్తం మాత్రమే, ఖరారైన బోనస్ కాదు.

TAGS:
Railway Employees Bonus 2026
Railway Staff Bonus
Railway Bonus 2026
PLB Bonus
Railway Employees
Railway Staff

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