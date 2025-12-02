English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Financial Horoscope 2026: 2026 సంవత్సరంలో లాభ, నష్టాలు పొందే రాశులు..

Financial Horoscope 2026: 2026 సంవత్సరంలో లాభ, నష్టాలు పొందే రాశులు..

New Year 2026 Financial Horoscope: రాబోయే 2026 సంవత్సరం కొన్ని రాశులవారికి శుభప్రదంగా, మరికొన్ని రాశులవారికి అశుప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

New Year Financial Horoscope 2026: ఈ రోజు నుంచి కొత్త సంవత్సరానికి కౌంట్‌డౌన్‌ స్టార్ట్‌ అయ్యింది. రాబోయే కొత్త సంవత్సరానికి ఇంకా కేవలం 28 రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఇదిలా ఉంటే వచ్చే 2026 సంవత్సరానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు ఈ ఏడాదిలోనే రాశి, నక్షత్రం చేయబోతున్నాయి. దీంతో కొన్ని రాశులవారిపై చాలా శక్తివంతమైన ప్రభావం పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
 
1 /7

ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరం కొన్ని రాశులవారిపై సూర్యుడి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండబోతోంది. దీని వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా అర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కెరీర్‌ పరంగా కూడా పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. దీంతో పాటు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే, అన్ని గ్రహాల ప్రభావంతో రాబోయే కొత్త సంవత్సరం అత్యంత లాభాలతో పాటు నష్టాలు పొందబోయే రాశులేవో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

2 /7

2026 సంవత్సరం వృషభం, కన్య రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా బాగుంటాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల పరంగా ఆదాయం కూడా భారీ మొత్తంలో లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నట్లు సంచారం.  

3 /7

ఇక ఈ సమయం తులతో పాటు మకర రాశిరికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరికి అప్పుల నుంచి తప్పకుండా ఈ సమయంలో ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆదాయం కూడా అనుకున్న స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సింపుల్‌గా ఉపశమనం పొందుతారు.  

4 /7

ఇక ఈ సంవత్సరం మేషం, సింహ రాశితో పాటు మరికొన్ని రాశులవారు కూడా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. దీంతో పాటు ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి బడ్జెట్‌ పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

5 /7

రాబోయే కొత్త సంవతర్సం వృశ్చికంతో పాటు మీన రాశులవారికి కూడా అంతగా బాగుండదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి కూడా ఖర్చులు భారీగా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు ఆదా చేయడంపై ఫోకస్‌ చేయడం చాలా మంచింది. దీంతో పాటు భారీ ఖర్చులు కూడా తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది. 

6 /7

కర్కాటక, కుంభ రాశి వారు ఈ సమయంలో కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల భారీ లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆదాయ వనరులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే వీరు కూడా ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం చాలా మంచిది. డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.  

7 /7

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్యులు తెలిపిన వివరాల నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి మాత్రమే ఉంటుంది.)  

2026 Financial Horoscope Horoscope 2025 Astrology Horoscope 2026 Telugu telugu news

Next Gallery

RBI Cutting Interest Rates: లోన్, EMI చెల్లింపుదారులకు బిగ్‌ రిలీఫ్‌.. ఇతర రుణాలు కూడా చౌకగా మారబోతున్నాయా?