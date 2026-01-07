Gold Mines: భూమిలో దాగి ఉన్న కోటి 83 లక్షల కిలోల బంగారం? దాని విలువ ఎన్ని లక్షల కోట్లు?

18356000 KGs Gold In Singrauli Mines If It Come On Market Gold Prices Will Fall: భారతదేశంలో అత్యధికంగా బంగారు విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. కానీ ఆ స్థాయిలో బంగారు ఉత్పత్తి లేదు. బంగారు గనులు ఉన్నా తవ్వకాలు చేయడం లేదు. కానీ దేశంలో సింగ్రౌలి అనే బంగారు గనులు ఉన్నాయి. అక్కడ కోట్ల కోట్ల కిలోల బంగారం నిల్వ ఉంది. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దేశంలో బంగారు విక్రయాలు ఎక్కువ ఉండగా.. తక్కువగా ఉత్పత్తి ఉంది. దేశంలో బంగారు గనులు చాలా తక్కువగా ఉండగా వాటిలో మధ్యప్రదేశ్లోని సింగ్రౌలి గనుల్లో భారీగా బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయి. మధ్యప్రదేశ్లో భూమి నుంచి 1,83,56,000 కిలోల బంగారం తీస్తారు.
వజ్రాల నిల్వలకు మధ్యప్రదేశ్ ప్రసిద్ధి కాగా ఇకపై బంగారం తవ్వకాలు కూడా జరగనున్నాయి. బొగ్గు నిల్వలకు ప్రసిద్ధి చెందిన సింగ్రౌలి జిల్లా అక్కడ బంగారం తవ్వకాలు చేపట్టాల్సి ఉంది. చిత్రాంగి ప్రాంతంలో ఉన్న చకారియా గోల్డ్ బ్లాక్ నుంచి బంగారం తీస్తారు. బంగారు తవ్వకాల కోసం ఒక కంపెనీ ఐదు సంవత్సరాల పాటు కాంట్రాక్ట్ పొందింది.
చిత్రాంగి ప్రాంతంలోని 23 హెక్టార్ల భూమి నుంచి 18,356 టన్నుల (18,356,000 కిలోగ్రాములు) బంగారాన్ని వెలికితీయనున్నారు. బంగారు నిల్వలను కలిగి ఉన్న చకారియా గోల్డ్ బ్లాక్ ఈ ప్రాంతంలో చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ బ్లాక్ కోసం గరిమా నేచురల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాంట్రాక్ట్ దక్కించుకుంది. ఐదు సంవత్సరాల పాటు బంగారు గనిని నిర్వహిస్తుంది.
ఈ బంగారు బ్లాక్లో తవ్వకాల ద్వారా రాష్ట్రానికి ఆదాయంతోపాటు స్థానిక ప్రజలకు ఉపాధి కూడా లభిస్తుంది. ఈ బంగారు గనిలో తవ్వకాలు చేసే ప్రాంతం ఎక్కువగా ప్రభుత్వ భూమి, మరికొన్ని ప్రైవేట్ భూమి ఉన్నాయి. చకారియా గోల్డ్ బ్లాక్లో దాదాపు 35,000 టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉందని సర్వేలో తేలింది.
ఈ బంగారు గనిలో ప్రస్తుతం తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. మిగిలిన రెండు గనులలో ఎంత బంగారం ఉందో తవ్వకం తర్వాత నిర్ణయిస్తారు. ఈ బంగారం అందుబాటులోకి వస్తే దేశంలో బంగారు ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.