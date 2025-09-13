Gold Jewellery: 18 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వచ్చమైన గోల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? ఎలాంటి ఆభరణాలు చేయించుకోవచ్చు..?

18K Gold Jewellery: బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,12,440 వరకు చేరింది. ఇలాంటి సమయంలో చాలా మంది వినియోగదారులు ఖరీదైన 24 క్యారెట్ల బంగారం కంటే 18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఇది మన్నికగా ఉండడమే కాకుండా, బడ్జెట్కు కూడా తగ్గ ధరలో లభిస్తుంది. అసలు 18 క్యారెట్ల బంగారం అంటే ఏంటి. అందులో స్వచ్చమైన బంగారం ఎంత ఉంటుంది. ఈ 18 క్యారెట్ల బంగారంతో ఎలాంటి నగలు తయారు చేయించుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
18 క్యారెట్ల బంగారంలో సుమారు 75శాతం ప్యూర్ గోల్డ్ ఉంటుంది. మిగిలిన 25శాతంలో రాగి, వెండి, జింక్ వంటి ఇతర లోహాలు కలుపుతారు. ఈ మిశ్రమం బంగారానికి బలం, మన్నిక ఇస్తుంది. అందువల్ల 18 క్యారెట్ల బంగారం ఆభరణాలు ఎక్కువకాలం వాడినా సులభంగా విరగవని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
24 క్యారెట్ల బంగారం పూర్తిగా శుద్ధమైనదే అయినా, అది చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. దాంతో ఆభరణాలు తయారు చేస్తే వంగిపోవడం, విరగడం సాధారణం. అందుకే 24K గోల్డ్ను పెట్టుబడి కోసం ఎక్కువగా వాడతారు. కానీ 18K గోల్డ్ బలం ఎక్కువగా ఉండటంతో రోజూ ధరించే ఆభరణాలకు బెస్ట్ ఎంపికగా చెబుతుంటారు.
18K గోల్డ్లో ఇతర లోహాలు కలపడం వల్ల వేర్వేరు రంగులు వస్తాయి. రాగి కలిస్తే రోస్ గోల్డ్ లుక్ వస్తుంది. వెండి కలిస్తే వైట్ గోల్డ్ మెరుపు వస్తుంది. పసుపు బంగారంకూడా 18Kలో తయారు అవుతుంది. దీని వల్ల మార్కెట్లో పలు కలర్స్లో ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లు లభ్యమవుతాయి.
18 క్యారెట్ల బంగారాన్ని చెవిపోగులు, ఉంగరాలు, నెక్లెస్లు, బ్రాస్లెట్లు తయారీలో ఎక్కువగా వాడతారు. ముఖ్యంగా వజ్రాలు, రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలకు 18K గోల్డ్ బెస్ట్, ఎందుకంటే ఇది బలం ఉండటంతో పాటు మెరుపు కూడా బాగా ఇస్తుంది.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, 24 క్యారెట్ల బంగారం చాలా ఖరీదైనది. ఇలాంటి సమయంలో 18K గోల్డ్ మంచి ఆప్షన్. తక్కువ ధరలో ఆకర్షణీయమైన, స్టైలిష్ ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపికని చెప్పవచ్చు.
18 క్యారెట్ల బంగారం ఆభరణాలు బలం, అందం, బడ్జెట్ అన్నీ కలిపిన సరైన ఎంపిక. రోజువారీగా వాడుకునే ఆభరణాలు కావాలనుకునే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.