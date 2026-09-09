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1980s AI Photo Trend: 1980ల ఫోటోలా మీ ఫొటో.. ChatGPTతో ఇలా మార్చుకోండి!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 09, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:47 PM IST

1980s AI Photo Trend: ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో 1980ల కాలం ఫోటోల ట్రెండ్ బాగా వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చాలామంది తమ సాధారణ ఫొటోలను ChatGPT సహాయంతో పాతకాలం బాలీవుడ్ హీరో, హీరోయిన్ లుక్‌లోకి మార్చుకుంటున్నారు. దీంతో తమ ఫొటోలు అప్పటి సినిమా పోస్టర్లు, మ్యాగజైన్ కవర్లు, పెళ్లి ఆల్బమ్ ఫొటోలు, పాత ఫిల్మ్ కెమెరా ఫొటోలలా కనిపిస్తున్నాయి.

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ChatGPT AI ఫోటోలు

1980ల కాలం ఫోటోల ట్రెండ్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఫోటో ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ఫొటోను ChatGPTలో అప్‌లోడ్ చేసి, మనకు కావాల్సిన లుక్ గురించి వివరంగా చెప్పాలి. జుట్టు స్టైల్, దుస్తులు, లైటింగ్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్, కలర్స్, ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ వంటి వివరాలు చెబితే ఫలితం మరింత బాగా వస్తుంది.  

retro Bollywood photo2/6

1980ల హీరోయిన్ లుక్

మహిళల ఫొటోలకు 1980ల బాలీవుడ్ హీరోయిన్ లుక్ ఇవ్వాలంటే పెద్ద హెయిర్, బౌఫంట్ స్టైల్, చీర, గోల్డ్ ఇయరింగ్స్, అప్పటి మేకప్, వార్మ్ స్టూడియో లైటింగ్ వంటి వివరాలు ఇవ్వవచ్చు. ముఖం, స్కిన్ టోన్, వ్యక్తిత్వం మారకుండా ఉంచాలని కూడా ప్రాంప్ట్‌లో చెప్పాలి.

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హీరో లుక్

హీరోల కోసం 1980ల హెయిర్ స్టైల్, మీసం, షర్ట్, హై-వెయిస్ట్ ప్యాంట్, వింటేజ్ వాచ్ వంటి వివరాలు జోడించవచ్చు. పాత సినిమా పబ్లిసిటీ ఫొటోలా కనిపించేలా వార్మ్ లైటింగ్, సాఫ్ట్ షాడోస్, ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ అడగవచ్చు.

ChatGPT photo prompts4/6

డిస్కో లుక్

1980ల డిస్కో స్టైల్ కూడా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. సీక్విన్ దుస్తులు, బోల్డ్ మేకప్, కలర్‌ఫుల్ స్టేజ్ లైట్స్, డిస్కో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వంటి వివరాలతో ఫొటోను అప్పటి సినిమా సీన్‌లా మార్చుకోవచ్చు.

1980s AI photo trend5/6

పాత పెళ్లి ఆల్బమ్ లుక్

కపుల్ లేదా కుటుంబ ఫొటోలను పాత పెళ్లి ఆల్బమ్‌లా కూడా మార్చుకోవచ్చు. సంప్రదాయ దుస్తులు, పూల దండలు, సింపుల్ స్టూడియో బ్యాక్‌గ్రౌండ్, ఫ్లాష్ లైటింగ్, ఫేడ్ అయిన కలర్స్, ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ వంటి వివరాలు ఉపయోగపడతాయి. అలాగే పాత ఫిల్మ్ మ్యాగజైన్ కవర్, కుటుంబ ఆల్బమ్, 35mm ఫిల్మ్ కెమెరా ఫొటో, హీరో-హీరోయిన్ సినిమా పోస్టర్, ఫిల్మ్ రీల్ ఫ్రేమ్ వంటి లుక్‌లను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు.  

ChatGPT AI photos6/6

1980ల బాలీవుడ్ లుక్

అయితే ఫొటోలోని ముఖం, చేతులు, ఆభరణాలు, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లోని అక్షరాలు కొన్నిసార్లు AI వల్ల మారవచ్చు. కాబట్టి ఫొటోను షేర్ చేసే ముందు తప్పకుండా చెక్ చేయాలి. సెన్సిటివ్ డాక్యుమెంట్లు ఉన్న ఫొటోలను అప్‌లోడ్ చేయకపోవడం మంచిది. ఇతరుల ఫొటోలను వారి అనుమతి లేకుండా మార్చి షేర్ చేయకూడదు. ముఖ్యంగా AIతో తయారు చేసిన ఫొటోను నిజంగా 1980ల్లో తీసిన ఫొటోగా కాకుండా AI ద్వారా రూపొందించిన రీ-క్రియేషన్గా చెప్పడం మంచిది.

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1980s AI photo trend
ChatGPT photo prompts
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ChatGPT AI photos
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