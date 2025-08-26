Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!

2 Days Public Holiday: వరుసగా పండుగ రోజులు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు రానున్నాయి. రేపు ఆగస్టు 27వ తేదీ వినాయక చవితి సెలవు. అయితే ఎల్లుండి కూడా గురువారం 28వ తేదీ సెలవు ఉంది. అది ఎందుకో ఎక్కడ తెలుసుకుందాం..
దసరా సెలవులు కూడా భారీ ఎత్తున రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు పండగ లాంటి వార్త. అయితే, ఇంతలోనే వరుసగా రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. రేపు, ఎల్లుండి కూడా వరుసగా స్కూళ్లకు సెలవులు రానున్నాయి. 27 వినాయక చవితి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు రానున్నాయి.
27వ తేదీ నౌఖాయి సందర్భంగా చత్తీస్గఢ్లోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఇది పబ్లిక్ హాలిడే గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిప్యూటీ సెక్రటరీ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు.
అయితే దుర్గాష్టమి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీన సెలవుని రద్దు చేస్తున్నారు. దీనికి బదులుగా రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లు, కాలేజీలతో పాటు అంగన్వాడి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు రానుంది.
ఇప్పటికే విద్యార్థులకు ఎక్కువ మొత్తంలో సెలవులు వచ్చాయి. వచ్చే నెల కూడా వినాయక నిమజ్జనం, నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో వరుసగా స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు సెలవులు రానున్నాయి. ఇది విద్యార్థులకు ఉపశమనం ఇచ్చే వార్త.
ఇక పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇప్పటికే భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో స్కూళ్లకు సెలవులు కూడా ప్రకటించారు. నౌఖాయ్ సందర్భంగా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఆగస్టు 28వ తేదీ గురువారం కూడా సెలవు రానుంది. ఇలా వరుసగా ఆ ప్రాంతంలో రెండు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి.