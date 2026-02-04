School Holidays: స్కూల్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెల 2 రోజులు స్కూల్ హాలిడే ఫిక్స్..!

2 days School Holidays Due To Municipal Elections 2026: తెలంగాణలో 7 కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలో ఈ నెల 11వ తేదీన ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. దీంతో ఎలక్షన్స్ జరిగే ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా 2 రోజులపాటు స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది. కౌంటింగ్ కూడా ఈనెల 13న జరగనుంది. కాబట్టి రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
2 days School Holidays Due To Municipal Elections 2026: స్కూళ్లకు సెలవు అంటే విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్తా అని చెప్పొచ్చు. గత నెలలో కూడా సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా స్కూళ్లకు భారీగానే సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా ఈ నెలలో కూడా స్కూళ్లకు రెండు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రధానంగా తెలంగాణలో 7 కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలో ఈ నెల 11వ తేదీన ఎలక్షన్లు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది. ఎన్నికలు నిర్వహించే ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా స్కూళ్లకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది. ఓటు వేసేందుకు వీలుగా అక్కడి కంపెనీలో ఉద్యోగులు సిబ్బంది కూడా హాలిడే ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
ఈనెల ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన ఈ మున్సిపాలిటీలో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. ఇదే నెలలో 13వ తేదీన కౌంటింగ్ కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు రోజులపాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు రానుంది. దీనిపై ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రభుత్వం కూడా తాజాగా ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.
ఇక గత నెలలో సంక్రాంతి సందర్భంగా స్కూళ్లకు భారీగానే సెలవులు వచ్చాయి. ఈ నెలలో నాలుగు ఆదివారాలతో పాటు. రెండో శనివారాలు స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. దీంతో పాటు 15వ తేదీ ఫిబ్రవరి మహాశివరాత్రి పండుగ రానుంది. ఆ రోజు ఆదివారం కాబట్టి మరుసటి సోమవారం సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉండగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా సిద్ధమవుతున్నారు. పలు జిల్లాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఆయన ప్రచారంలో కూడా నేరుగా పాల్గొంటారు. ఇవాళ నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ, రేపు కరీంనగర్ చొప్పదండికి వెళ్తారు.
ఆ తర్వాత ఎల్లుండి నిజామాబాద్ జిల్లా, 7న రంగారెడ్డి జిల్లా, 8న వరంగల్ జిల్లాలోని భూపాలపల్లి, 9న మెదక్ నిర్వహించే ఎన్నికల సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.