Black Beads Mangalsutra Designs: 2 గ్రాముల నల్లపూసలు.. తక్కువ ఖర్చులో అందమైన మంగళసూత్రాలు

2 Gram Black Beads Mangalsutra Designs:నల్లపూసల దండ అంటే చాలా మంది మహిళలకు ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఒక ఆభరణం మాత్రమే కాదు, వివాహ జీవితానికి ఒక ముఖ్యమైన గుర్తుగా కూడా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా మంగళసూత్రంగా నల్లపూసలు ధరించడం చాలా చోట్ల సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది.
ఇప్పటి రోజుల్లో చాలా మంది భారీ బంగారం ఆభరణాలు కొనలేకపోతున్నారు. బంగారం ధరలు పెరిగిపోవడంతో తక్కువ బరువులో అందంగా కనిపించే డిజైన్లను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ సందర్భంలో 2 గ్రాముల నల్లపూసలు మంచి ఎంపికగా మారాయి.
మొదటగా.. చాలా సింపుల్గా ఉండే ఒక మోడల్ ఉంది. ఇందులో మధ్యలో చిన్నగా నల్లపూసలు ఉంటాయి, రెండు వైపులా తక్కువ బంగారం చైన్ ఉంటుంది. ఇది చాలా లైట్గా ఉండి రోజూ వేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది.
ఇంకో మోడల్లో నల్లపూసలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మధ్యలో చిన్న డాలర్ లేదా పెండెంట్ ఉంటుంది. ఇది సాంప్రదాయ లుక్ ఇస్తుంది. ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా అందంగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
అలాగే, ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉన్న డిజైన్లలో డైమండ్ స్టైల్ నల్లపూసలు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో చిన్న చిన్న స్టోన్స్ లేదా డైమండ్ లుక్ ఉండే పెండెంట్ ఉంటుంది. ఇది మోడర్న్ లుక్ ఇస్తుంది. ఫంక్షన్లలో కూడా బాగా సూట్ అవుతుంది.
ఇంకా కొంతమంది లక్ష్మీదేవి డాలర్ ఉన్న నల్లపూసలు ఇష్టపడతారు. రెండు సరాలుగా నల్లపూసలు ఉండి మధ్యలో చిన్న లక్ష్మీ అమ్మవారి డిజైన్ ఉండే మోడల్స్ కూడా 2 నుంచి 4 గ్రాముల మధ్యలో లభిస్తాయి. ఇవి సంప్రదాయం.. అందం రెండింటినీ కలిపి చూపిస్తాయి.