English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల

Weight Loss Plan: రోజూ ఇవి తింటే.. 7 రోజుల్లో 2 కిలోల బరువు తగ్గుదల

2 KGs Weight Loss In 7 Days: అధిక బరువుతో బాధపడేవారు బరువు తగ్గాలని ప్లాన్‌ చేసుకుంటే ఇది చక్కటి వార్త. ఒక వారంలోనే రెండు కిలోల బరువు తగ్గే చక్కటి ప్రణాళికతో కూడిన ఈ ప్లాన్‌ పాటిస్తే బరువు తగ్గుదల సాధ్యమవుతుంది. మీ ఆహారంలో ఈ పదార్థాలు చేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఆహార జాగ్రత్తలు తప్పక తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. చాలా మంది వ్యాయామం, యోగా వంటివి చేసి బరువు తగ్గాలని చూస్తారు. కానీ బరువు తగ్గడం అంత సులభం కాదు. ఆహార జాగ్రత్తలు తీసుకుని వాటిని కూడా చేస్తే బరువు తగ్గుతారు.

2 /6

సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ తన వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీ వివరిస్తూ.. 8 నెలల్లో 30 కిలోల వరకు బరువు తగ్గాడు. దాని ప్రకరం వారంలో 2 కిలోల బరువు తగ్గడానికి ఆయన కొన్ని చిట్కాలు చెప్పాడు. వాటిని పాటిస్తే సులవుగా బరువు తగ్గవచ్చు.

3 /6

వారంలో 2 కిలోల బరువు తగ్గడానికి రోజువారి దినచర్యను సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ తెలిపాడు. చక్కెర, శీతల పానీయాలు (కూల్‌డ్రింక్స్‌), బేకరీ ఉత్పత్తులు అస్సలు తినకూడదు. వాటిలో అధిక కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి.

4 /6

సాధ్యమైనంతగా ఉప్పు తక్కువగా తీసుకోవాలి. ఆహారంలో రోజూ 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె మాత్రమే ఉండాలి. అంతేకాకుండా రోజుకు 8 వేల నుంచి 10 వేల అడుగులు తప్పక నడవాలి. తర్వాత 30 నుంచి 40 నిమిషాలు వేగంగా నడవాలి. నిద్ర కూడా బాగా పోవాలి. రోజుకు 7 నుంచి 8 గంటలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి.

5 /6

ఆహారం తప్పక తీసుకోవాలి కానీ మితంగా ఉండాలి. ఉదయం అల్పాహారం తీసుకోవాలి. రోజూ అల్పాహారంగా రెండు గుడ్లు, 100 గ్రాముల పనీర్, దోసకాయ, పప్పులు, జీలకర్రతో పెరుగు తినవచ్చు. తరువాత సాయంత్రం హెల్తీ స్నాక్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఆపిల్స్, బొప్పాయి, బెర్రీస్ తీసుకోవచ్చు. కాల్చిన శనగ, వేరుశెనగలు స్నాక్స్‌గా తినవచ్చు. 

6 /6

రాత్రి భోజనంగా ఒక కప్పు పప్పు, సలాడ్లు, చపాతీలు లేదా ఒకటిన్నర కప్పు బియ్యం తీసుకోవచ్చు. చికెన్ అర్ధ పావుకిలో (120 - 150 గ్రాములు) తీసుకోవచ్చు. గ్రీన్ టీ లేదా నిమ్మకాయ టీ తాగాలి. గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం అందించినది మాత్రమే. మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి బరువు తగ్గుదల పద్ధతులు పాటించాలి. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించలేదు.

weight loss Tips For Weight Loss Healthy Deight Over Weight Weight Loss Tips 2 KGs Weight Loss In 7 Days 7 Days Weight Loss Plan weight loss plan

Next Gallery

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మార్చి 3వ తేదీ ఆలయం మూసివేత..!