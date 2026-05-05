Gold Reserve: విదేశాల్లో 2 లక్షల కిలోల బంగారం నిల్వ.. వెనక్కి తెస్తే బంగారం ధర తగ్గుతుందా?

2 Lakhs KG Gold Reserve In Foreign Countries Know Why: భారతదేశం బంగారుకొండ. బంగారం అంటే మక్కువ ఉన్న భారతదేశం అత్యధికంగా బంగారు నిల్వలు కలిగి ఉంది. వాటిలో భారీగా విదేశాల్లో బంగారాన్ని నిల్వ చేసింది. ఇప్పటివరకు భారతదేశానికి సంబంధించిన బంగారం విదేశాల్లో దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల కిలోలకు పైగా ఉందని సమాచారం.
నిల్వకు కారణం?: భారతదేశానికి చెందిన లక్షల టన్నుల బంగారం విదేశాల్లో నిల్వ ఉంది. బంగారాన్ని విదేశాల్లో భారీగా నిల్వ ఉంచడం వెనుకాల కారణం ఏమిటి? రిజర్వ్ బ్యాంక్ తన బంగారాన్ని విదేశాల్లో ఎందుకు ఉంచుతోంది? ఆ బంగారాన్ని వెనక్కి తీసుకువస్తే దేశంలో బంగారం ధర తగ్గుతుందా? అనేది చూద్దాం.
భారతదేశం వద్ద ఎంత బంగారం?: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సమాచారం ప్రకారం.. భారతదేశపు బంగారు నిల్వలు 880.52 టన్నులుగా ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం బంగారు నిల్వలో 77 శాతం అంటే సుమారు 680 టన్నులు దేశీయంగా ఉండగా.. 197.67 టన్నులు విదేశాలలో నిల్వ ఉన్నాయి. భారతదేశపు బంగారం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ (యూకే), బ్యాంక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ (బీఐఎస్, స్విట్జర్లాండ్) వద్ద ఉంది.
అక్కడే నిల్వ: మార్చి 2023 వరకు భారతదేశపు బంగారంలో కేవలం 37 శాతం దేశంలో ఉంది. కొన్ని సంవత్సరాలుగా విదేశాల్లో ఉన్న బంగారాన్ని భారత్ వెనక్కి తీసుకువస్తోంది. కొనుగోలు, అమ్మకాలలో సౌలభ్యం, అంతర్జాతీయ లావాదేవీల వేగం, సౌకర్యం, సంస్థలపై నమ్మకం కారణంగా బంగారం విదేశాలలో భద్రంగా ఉండేది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక కేంద్ర బ్యాంకులు తమ బంగారాన్ని బ్రిటన్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో జమ చేస్తాయి. స్వాతంత్ర్యం ముందు నుంచి భారతదేశపు బంగారం బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో ఉంటోంది.
విదేశాలలో ఉంచడానికి కారణం?: బంగారు నిల్వలను వైవిధ్యపరచడానికి.. నష్ట భయాన్ని తగ్గించడానికి, రాజకీయ, ఆర్థిక సంక్షోభాల సమయంలో తమ నిల్వలను భద్రపరచుకోవడానికి.. ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో తమ బంగారు నిల్వలు నష్టపోకుండా కాపాడుకోవడానికి తమ బంగారంలో కొంత భాగాన్ని విదేశాలలో నిల్వ చేస్తాయి.
ఎందుకు వెనక్కి తీసుకువస్తోంది?: విదేశాల్లో నిల్వ ఉంచిన బంగారాన్ని వెనక్కి తీసుకురావడానికి కారణం ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, పాశ్చాత్య దేశాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆస్తులను స్తంభింపజేయడం వంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగారాన్ని వెనక్కి తీసుకువస్తున్నారు. కేంద్ర బ్యాంకులు విదేశాలలో ఉన్న తమ బంగారాన్ని వెనక్కి తీసుకువస్తున్నాయి. ప్రపంచ పరిస్థితులు మారుతున్న నేపథ్యంలో విదేశాలలో ఉన్న బంగారం స్తంభించిపోయే ప్రమాదం పొంచి ఉండడంతో భారతదేశం విదేశాలలో ఉన్న తన బంగారాన్ని వేగంగా వెనక్కి తీసుకువస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే లండన్లో నిల్వ ఉన్న 104 టన్నుల బంగారాన్ని భారత ప్రభుత్వం తిరిగి పొందింది. ఆర్బీఐ నివేదిక ప్రకారం అక్టోబర్ 2025 నుంచి మార్చి 2026 మధ్య ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే లండన్లో నిల్వ ఉన్న 104.23 టన్నుల బంగారాన్ని భారతదేశం తన ఖజానాలకు తిరిగి తీసుకువచ్చింది.