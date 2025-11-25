Honor 500 Pro: అబ్బబ్బ ఫోన్‌ అంటే ఇది.. 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో Honor నుంచి కొత్త మొబైల్‌!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Honor 500 Pro Price In India: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి హానర్ 500 సిరీస్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం డిస్ప్లేతో పాటు అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Honor 500 Pro Price In India: ప్రముఖ చైనీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ హానర్‌ మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది 500 సిరీస్‌లో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు ధరను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయినప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

ఈ సిరీస్‌ను కంపెనీ రెండు మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇవి  హానర్ 500తో పాటు హానర్ 500 ప్రో పేర్లతో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. వీటిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన  8,000 mAh బ్యాటరీతో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా MagicOS 10పై రన్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

2 /6

ఈ హానర్ 500, హానర్ 500 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్‌ 12GB ర్యామ్‌తో 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ మొబైల్‌ ధర రూ. 34,000 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక రెండవ మోడల్‌ 12GB + 512GB వేరియంట్‌తో  రూ. 37,000 ధరతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇక మూడవ వేరియంట్‌  16GB + 512GB స్టోరేజ్‌తో రూ. 41,400 ధరతో ఉండబోతోంది.  

3 /6

ఈ హానర్ 500(Honor 500)తో పాటు హానర్ 500 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ప్రో వేరియంట్‌లో కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్‌ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హానర్ 500 ప్రోలో 6.55-అంగుళాల ఫుల్ HD+ LTPO OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 120 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.  

4 /6

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6,000 నిట్‌ల గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో పాటు ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా  200-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా 12-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది.  

5 /6

ఈ హానర్ 500 ప్రోలో వీడియో కాలింగ్‌ కోసం ప్రత్యేకమైన లెన్స్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఇది చాలా స్పెషల్  స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. సెక్యూరిటీ కోసం..  ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన  8,000 mAh బ్యాటరీ 80 W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తోంది.  

6 /6

హానర్ 500లో కూడా ఇవే డిస్ల్పే ఫీచర్స్‌తో పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 4 ప్రాసెసర్‌ లభిస్తుంది. అలాగే ఇది డ్యూయల్‌ కెమెరా సెటప్‌తో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 200-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉండబోతోంది. ఇందులో కూడా పో మోడల్‌ లాగా అన్ని ఫీచర్స్‌ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Honor 500 Pro Honor 500 Price Honor 500 Pro Price Honor 500 Price In India

