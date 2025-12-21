Oppo Reno 15 Pro Mini Launch Date In India: భారత మార్కెట్లోకి ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Oppo Reno 15 Pro Mini Specifications Leak Ahead Of Launch: ప్రీమియం కెమెరా మొబైల్స్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది ఒకటే బ్రాండ్ అదేంటో కాదు ఒప్పోనే.. మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా ఒప్పో కంపెనీ అద్భుతమైన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అందుకే యువత ఎక్కువగా ఒప్పో మొబైల్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రముఖ ఒప్పో కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు హై అండ్ బడ్జెట్ మొబైల్తో పాటు ప్రీమియం కెమెరా కలిగిన లో ఎండ్ బడ్జెట్ మొబైల్స్ ను కూడా విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.
భారత మార్కెట్లో ఒకప్పుడు రెనో సిరీస్ మొబైల్స్ మంచి ప్రజాదరణ పొందాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు రెనో లో కొత్త కొత్త మోడల్స్ ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కెమెరాతో విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనకు ముందే ఫీచర్స్తో పాటు కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఇటీవల లీకయ్యాయి.. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇది భారత్లో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మొబైల్గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఒప్పో రెనో 15 ప్రో మినీ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన లీకైన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6.32-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో లాంచ్ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా చాలా మృదువైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా గేమ్స్ ఆడే వారికి ఈ డిస్ప్లే అద్భుతమైన స్మూతింగ్ నందించేందుకు.. ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
రెనో 15 ప్రో మినీ స్మార్ట్ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 ప్రాసెసర్తో విడుదల కాబోతోంది. ఇక దీని వెనక భాగంలో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్ ఫీచర్ని కూడా అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ లాంగ్ లైఫ్ పని చేసేందుకు జంబు బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇందులో 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుందని సమాచారం. అలాగే దీని వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన గ్లాస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా దీనిని కంపెనీ మొత్తం రెండు కలర్ ఆప్షన్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.