Vivo X300 Pro Price In India: అందరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న వివో ఎక్స్ 300 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Vivo X300 Pro Price In India: ప్రముఖ వీవో కంపెనీ భారత మార్కెట్‌లోకి వివో ఎక్స్ 300 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌పై ఇప్పటి వరకు ఎన్నో లీక్స్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పటికే వీవో కంపెనీ ఈ సిరీస్‌ను చైనా మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్‌ ఇప్పుడు మార్కట్‌లో వివో ఎక్స్ 300తో పాటు వివో ఎక్స్ 300 ప్రో మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
వివో ఎక్స్ 300 సిరీస్  లాంచ్ ఈవెంట్‌ను భాగంగా కంపెనీ విడుదల చేసింద. లైవ్‌ ఇవేంట్‌లో భాగంగా కంపెనీ రెండు మోడల్‌ను లాంచ్‌ చేసింది. విడుదలకు ముందే కొంతమంది టిప్‌స్టర్స్‌ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోడల్స్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధరలను కూడా లీక్‌ చేశారు. అయితే, అధికారక ధరలు కూడా లీక్‌ అయిన ధరలకు సరిసమానం ఉన్నాయి.   

ఈ Vivo X300 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 12GB+256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను కంపనీ ధర రూ.75,999తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ఇక 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.81,999కు లభించబోతోంది. ఇక మరో వేరియంట్‌ (16GB+512GB) ధర రూ.85,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోనే ప్రో వేరియంట్‌ ధర రూ.109,999 నుంచి అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక అదనంగా టెలికాన్వర్టర్, ఫోటోగ్రఫీ కిట్ కావాలనుకునేవారు తప్పకుండా ధర రూ.19,999 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.  

ఈ Vivo X300 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్ 6.78-అంగుళాల 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED డిస్‌ప్లేతో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9500 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. అలాగే ఈ మొబైల్‌ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా OriginOS 6 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది.  

ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన 6,510mAh బ్యాటరీ 90W వైర్డ్‌తో పాటు 40W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ కూడా లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో బ్లూటూత్ 5.4, NFCతో పాటు GPS కనెక్టివిటీలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది.   

ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన కెమెరా సెటప్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది OIS సపోర్ట్‌తో కూడిన అత్యంత శక్తివంతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-828 లెన్స్‌తో కూడి ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ Samsung JN1 అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కూడా ఉంటుంది. దీని వెనక భాగంలో 200-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.  

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్రంట్‌ భాగంలో అద్భుతమైన 50-మెగాపిక్సెల్ Samsung JN1 కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఈ వివో X300 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ డిస్ల్పే ప్రో వేరియంట్‌ కంటే కాస్త చిన్నదిగా ఉంటుది. ఇది 6.31-అంగుళాల 1.5K BOE Q10ప్లస్‌ LTPO OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన  OIS సపోర్ట్‌తో 200-మెగాపిక్సెల్ Samsung HPB ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.  

