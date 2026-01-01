English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Vivo X300 Ultra: త్వరలోనే Vivo X300 Ultra మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్ అద్భుతం!

Vivo X300 Ultra: త్వరలోనే Vivo X300 Ultra మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్ అద్భుతం!

Vivo X300 Ultra Launch Date In India: త్వరలోనే వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా (Vivo X300 Ultra) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కూడా విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, లీక్‌ అయిన పూర్తి స్పెషిఫికేషన్స్‌, ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo X300 Ultra Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ వివో మొబైల్ కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా పేరుతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌ కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. దీనిని బట్టి చూస్తే, ఇది చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
1 /5

ఇక మరికొంతమంది లీక్‌ చేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఒక్కటే కాకుండా 300 సిరీస్‌(Vivo X300)లో భాగంగానే విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ వివో ఎక్స్ 200 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సక్సెసర్‌గా లాంచ్‌ చేయబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 2K రిజల్యూషన్‌తో 6.82-అంగుళాల BOE డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..

2 /5

ఈ వివో ఎక్స్ 300 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో డెడికేటెడ్ కెమెరా బటన్‌ కూడా అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని సమాచారం..అయితే, ఈ బటన్‌ కంపెనీ గత సిరీస్‌ మోడల్స్‌లో కూడా విడుదల చేసింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Vivo X300 అల్ట్రాలో మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

3 /5

దీనిని కంపెనీ V2562 మోడల్ నెంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఇది యూరోపియన్ ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ (EEC) డేటాబేస్‌లో కూడా కనిపించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. గతం సిరీస్‌లో కంపెనీ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్  6,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్న సంగతి తెలిసిందే..  

4 /5

ఈ Vivo X300 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంది ఎంతో శక్తివంతమైన 200-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ కెమెరాలతో విడుదల కాబోతోంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా 200-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX90E కెమెరాతో పాటు 200-మెగాపిక్సెల్ శామ్‌సంగ్ HPB పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  

5 /5

ఇక Vivo X300 స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-828 కెమెరా కలిగి ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇది కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన 6.31-అంగుళాల 1.5K BOE Q10+ LTPO OLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంది. అలాగే ఇది 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు మరో రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉంటాయి. 

Vivo X300 Ultra Vivo X300 Ultra Launch Date Vivo X300 Vivo X300 Launch Date

Next Gallery

New GST Rates: కొత్త ఏడాదిలో మోదీ సర్కార్ బిగ్ షాక్.. ఆ వస్తువులన్నింటిపై 40శాతం జీఎస్టీ.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి..!!