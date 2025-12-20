2000 Notes: మీ వద్ద ఇంకా రూ. 2000 నోట్లు ఉన్నాయా? అయితే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన కీలక అప్ డేట్ మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే.
దేశంలో రూ. 2000నోట్లు ప్రస్తుతం చెలామణిలో లేవు. రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మే, 2023లో ఈ పెద్ద నోట్లను క్రమంగా వ్యవస్థ నుంచి ఉపసంహరించుకోవాలని నిర్ణయించింది. అయితే.. 2వేల నోట్లు చట్టబద్ధమైనవేనని.. వాటి చెల్లుబాటి ఇంకా కొనసాగుతుందని ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. అయినాకూడా రోజువారీ లావాదేవీల్లో ఈ నోట్లను ఉపయోగించడం దాదాపు నిలిచిపోయింది. చాలా బ్యాంకులు, వ్యాపార సంస్థలు 2వేల నోట్లను స్వీకరించడం లేదు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీ ఇంట్లో కానీ లేదా దుకాణంలో కానీ, వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో కానీ ఇంకా రూ. 2వేల నోట్లు ఉన్నట్లయితే వాటిని వీలైనంత త్వరగా బ్యాకింగ్ వ్యవస్థలోకి తిరిగి తీసుకురావాలని ఆర్బిఐ సూచిస్తోంది. మే 2023లో ఉపసంహరణ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు భారీగా నోట్లు తిరిగి వచ్చాయి. అయినా కూడా రెండేళ్లకు పైగా గడిచిన తరువాత కూడా సుమారు రూ. 6,000 కోట్ల విలువైన రూ. 2,000 నోట్లు ఇంకా ప్రజల వద్ద ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆర్బిఐ తాజా సమాచారం ప్రకారం.. చెలామణిలో ఉన్న రూ. 2,000 నోట్లలో దాదాపు 98.37 శాతం ఇప్పటికే వ్యవస్థ నుంచి ఉపసంహరించింది. ఈ నోట్ల ఉపసంహరణ ఆర్బిఐ అమలు చేస్తున్న క్లీన్ నోట్ పాలసీ లో భాగం. ఈ విధానం ప్రధానంగా పాతవి, తక్కువగా వినియోగించే నోట్లను తొలగించి, కరెన్సీ వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా ఉంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రోజువారీ లావాదేవీల్లో వినియోగం తగ్గిపోవడంతో 2018–19 ఆర్థిక సంవత్సరం తర్వాత రూ. 2,000 నోట్ల ముద్రణను కూడా నిలిపివేశారు.
ముందుగా వాణిజ్య బ్యాంకు శాఖల ద్వారా రూ. 2,000 నోట్లను డిపాజిట్ చేయడం లేదా మార్పిడి చేసుకునే సౌకర్యం కల్పించారు. అయితే ఈ అవకాశం 2023 అక్టోబర్ 7తో ముగిసింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 19 ఆర్బిఐ కార్పొరేట్ కార్యాలయాలలో మాత్రమే ఈ నోట్లను జమ చేసే లేదా మార్పిడి చేసే సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, జైపూర్, కాన్పూర్, కోల్కతా, లక్నో, ముంబై, పాట్నా, న్యూఢిల్లీ, చెన్నై వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఈ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లో కాన్పూర్, లక్నోలో ఆర్బిఐ కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు పనిచేస్తున్నాయి.
ప్రజలు తమ దగ్గర ఉన్న రూ. 2,000 నోట్లను దేశంలోని ఏ పోస్టాఫీసు నుంచైనా ఆర్బిఐ కార్పొరేట్ కార్యాలయాలకు పంపించి, తమ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేయించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఇందుకోసం అవసరమైన పత్రాలుగా ఆధార్ కార్డు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను గుర్తింపు పత్రాలుగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్బిఐ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ బ్రిజ్రాజ్ జారీ చేసిన సర్క్యులర్ ప్రకారం, సంబంధిత కార్యాలయంలో ఇచ్చే ఫారమ్ను నింపి, నోట్లతో పాటు ఐడి ప్రూఫ్ జతచేసి సమర్పించాలి.
రూ. 2,000 నోట్ల విషయంలో ప్రజలు గందరగోళానికి గురవాల్సిన అవసరం లేదని ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. ఆలస్యం కారణంగా ఈ నోట్లు చెల్లుబాటు కాకపోతాయన్నా, వాటి విలువ తగ్గిపోతుందన్నా వార్తలు అవాస్తవమని తెలిపింది. మిగిలి ఉన్న నోట్లను ఆర్బిఐ ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక మార్పిడి కౌంటర్ల ద్వారా సురక్షితంగా డిపాజిట్ చేసుకోవాలని ప్రజలను కోరింది.
ఈ రూ. 2,000 నోట్లను నవంబర్ 2016లో ఆర్బిఐ చట్టం 1934లోని సెక్షన్ 24(1) ప్రకారం జారీ చేశారు. అప్పట్లో పాత రూ. 500, రూ. 1,000 నోట్ల ఉపసంహరణ తరువాత దేశంలో కరెన్సీ అవసరాలను తీర్చేందుకు ఈ నోట్లను ప్రవేశపెట్టారు. తరువాత కాలంలో వినియోగం తగ్గడంతో వాటిని క్రమంగా వ్యవస్థ నుంచి తొలగించే నిర్ణయం తీసుకున్నారు.