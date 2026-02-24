Top Trending: ఈ మూవీ చివరి 20 నిమిషాలు చూస్తే గుండె ఆగిపోతుందట.. OTTలో టాప్ ట్రెండింగ్..!

Top Trending Movie
హారర్, సస్పెన్స్, థ్రిల్.. ఇవన్నీ కూడా ఒకే సినిమాలో ఉంటే ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా ఆసక్తిగా చూస్తారు. అలాంటి ఓ సినిమా ఇప్పుడు మళ్లీ చర్చల్లోకి వచ్చింది. థియేటర్లలో పెద్దగా హడావిడి చేయకపోయినా, OTTలో మాత్రం టాప్ ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది.
ప్రస్తుతం ఒక సినిమా ఓటీపీలో తెగ ట్రెండ్ అవుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. కాల్ అనే ఈ సినిమా 2005లో విడుదలైంది. దీనికి దర్శకత్వం వహించినది సోహమ్ షా. ప్రధాన పాత్రల్లో అజయ్ దేవగన్, వివేక్ ఒబెరాయ్, లారా దత్తా, ఈషా దియోల్, జాన్ అబ్రహం నటించారు.
ఈ సినిమాను ధర్మ ప్రొడక్షన్స్.. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఆ కాలంలో బాలీవుడ్లో హారర్ సినిమాలు చాలా తక్కువగా ఉండేవి. అందుకే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక ఆసక్తిని కలిగించింది.
కథ విషయానికి వస్తే, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అడవుల్లో ఉన్న ఒక ప్రాంతంలో కథ సాగుతుంది. అక్కడ కొన్ని యువకులు అడవిని చూడటానికి వెళ్తారు. కానీ అక్కడ వింత సంఘటనలు మొదలవుతాయి. ఒక్కొక్కరిగా వారు చనిపోతుంటారు. మొదట ఇది పులి దాడి అనుకుంటారు. కానీ ఆ తర్వాత అసలు రహస్యం బయటపడుతుంది. ఆ ప్రాంతంలో దాగి ఉన్న భయంకరమైన నిజం కథకు ప్రధాన ఆకర్షణ.
సినిమా మొత్తం ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది. ముఖ్యంగా చివరి భాగం చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది. అందుకే ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ పూర్తిగా చూడడం చాలా మందికి కష్టంగా అనిపించిందని చెబుతారు. భయంతో పాటు సస్పెన్స్ కలిపిన సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను సీట్లోనే కట్టిపడేస్తాయి.
ఈ సినిమాలో షారుఖ్ ఖాన్ ఒక స్పెషల్ సాంగ్లో కనిపించారు. ఆ పాట అప్పట్లో చాలా పాపులర్ అయింది. హీరోలు ఇలాంటి ప్రత్యేక పాటల్లో నటించడం అప్పట్లో చాలా అరుదు. ఈ సినిమా తర్వాత అలాంటి ట్రెండ్ మరింత పెరిగింది.
సుమారు 15 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అప్పట్లో మంచి వసూళ్లు సాధించింది. ఇప్పుడు OTTలో మళ్లీ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. హారర్ సినిమాలు ఇష్టపడే వారు తప్పకుండా చూడాల్సిన మూవీగా కాల్ నిలిచింది.