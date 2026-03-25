Vivo X300s Price: భారత మార్కెట్లోకి అతి త్వరలోనే వివో 200MP కెమెరాతో కొత్త మొబైల్ విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు లీకయ్యాయి.
Vivo X300s Price: వివో కంపెనీ మార్కెట్లోకి తమ ఎక్స్ సిరీస్ మొబైల్ ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ Vivo X300s పేరుతో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండబోతోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ మార్చి 30వ తేదీ వరకు చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన వెంటనే.. భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
వీవో X300s స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన బ్యాక్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రముఖలు లెన్స్ తయారీ సంస్థ Zeiss భాగస్వామ్యంతో ఈ కెమెరా సెటప్ను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీ తలపించేలా ఈ కెమెరా అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్, 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్లను కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం కంపెనీ అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీతో కూడిన 50MP హై-రిజల్యూషన్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలిపింది. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన కెమెరా ఫిల్టర్లను అందుబాటులో ఉంచింది.
వీవో X300s స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7100mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే దాదాపు రెండు రోజులపాటు నిరంతరంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇక ఇందులో కంపెనీ బ్యాటరీ చార్జింగ్ కోసం 90W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 40W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సెటప్ను అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన 6.78 అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో కంపెనీ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతగానో యూస్ అవుతుంది.
ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ 16gb ర్యామ్తో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 1TB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. సెక్యూరిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇందులో కంపెనీ 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ఆకర్షణీయమైన రంగులో ఈ మొబైల్ లభించబోతోంది.