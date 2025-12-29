Ne Zha 2: రూ.19 వేల కోట్ల కలెక్షన్లతో 2025లో దుమ్మురేపిన సినిమా ఏదో తెలుసా?

Rs 19k Crores Grosses To Ne Zha 2 Movie In 2025 Here Full Details: రెండు రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం రాబోతున్నది. దీంతో 2025లో జరిగిన వాటిని నెమరువేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సినీ పరిశ్రమలో ఈ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా ఏదో తెలుసా? ప్రపంచంలోనే భారీగా కలెక్షన్లు సాధించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందుతోంది.
కొత్త ఏడాదిలో అడుగుపెట్టబోయే ముందు గత జ్ఞాపకాలు గుర్తుచేసుకుంటాం. సినిమాల విషయానికొస్తే.. ఈ సంవత్సరంలో ఏ మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్? ఏ హీరో ఎన్ని సినిమాలు చేశాడు? అని చర్చించుకుంటూ ఉంటాం. ఈ క్రమంలోనే కలెక్షన్ల విషయంలో ఒక సినిమా ప్రపంచ రికార్డును తిరగరాసేలా ఉంది.
బాలీవుడ్ సినిమా ధురంధర్ ప్రేక్షకులకు వినోదం అందిస్తూ సంచలన విజయం దిశగా దూసుకెళ్తోంది. 24 రోజుల్లో రూ.1,100 కోట్లతో 2025లో అత్యధిక వసూలు చేసిన భారతీయ సినిమాగా రికార్డు సాధించింది.
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన సినిమా నే ఝా 2. ఏకంగా 2.2+ బిలియన్ డాలర్లు (ఇండియన్ కరెన్సీలో సుమారు రూ.19 వేలు) వసూలు చేసింది. బడ్జెట్ సుమారు రూ.710 కోట్లు ఖర్చు చేసి ఈ సినిమా తరకెక్కించారు. చైనా యానిమేషన్ ఫిల్మ్కి ప్రపంచ స్థాయిలో విజయం సాధించడం విశేషం. 2019లో వచ్చిన నే ఝా సినిమాకి సీక్వెల్గా ఈ సినిమా రూపొందించారు.
విధిని ఎదురించిన ఓ బాలుడి కథగా నే ఝా 2 సినిమా ఉంది. చైనా మైథాలజీతో కూడిన ఈ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ సినిమా మొదట మాండరిన్లో తెరకెక్కింది. ఇది తర్వాత ఇంగ్లిష్లో డబ్ అవగా.. 2025 జనవరి చివరన ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. హిందీలోకి డబ్బింగ్ అయిన నే ఝా 2 సినిమా భారతదేశంలో ఏప్రిల్ నెలలో విడుదలయ్యింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అద్భుత వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ఓటీటీ యాపిల్ టీవీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు అత్యధిక కలెక్షన్లు వచ్చిన సినిమాల జాబితాలో ఈ సినిమా ఐదో స్థానంలో నిలిచింది.