Royal Enfield Hunter 350: వాటే లుక్‌ మావా.. కలర్‌ కూడా అదిరిందిగా.. హంటర్‌ కొత్త వెర్షన్ లాంచ్.. ఈ బైక్‌ చూస్తే కొనకుండా ఉండలేరు..!!

Royal Enfield Hunter 350: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ అంటే యూత్ లో అదో క్రేజ్. ఈ బైక్ ఇష్టపడనివారంటూ ఉండు. అందలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350బైక్ అంటే చాలామంది ఇష్టపడుతుంటారు. మంచి ఫీచర్లతోపాటు ఆకట్టుకునే డిజైన్ ఉండటం. ఈ బైక్ రెట్రో, డాపర్, రెబెల్ అనే మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మోటార్ సైకిల్ కొత్త రంగు ఆప్షన్ లోనూ లాంచ్ అయ్యింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 2025 హంటర్ 350 లో కొత్త కలర్ ఆప్షన్ గ్రాఫైట్ గ్రే ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త షేడ్ రాకతో హంటర్ 350 మిడ్ వేరియంట్ లో ఇప్పుడు మూడు రంగులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి ఇప్పటికే ఉన్న రియో వైట్, డీపర్ గ్రే తో అందుబాటులో ఉంటాయి. హంటర్ 350 మోటార్ సైకిల్ మొత్తం కలర్ ఆప్షన్లు ఇప్పుడు 7 అయ్యాయి. కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హంటర్ 350 గ్రాఫైట్ గ్రే ధర దాదాపు రూ. 1.75 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది. కస్టమర్లు సమీపంలోని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్టోర్, కంపెనీ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ ద్వారా దీన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.

2025 హంటర్ 350 డిజైన్‌లో పెద్దగా మార్పులు లేవు. కానీ కొత్త గ్రాఫైట్ గ్రే షేడ్ దీనికి సరికొత్త లుక్ లో కనిపించేలా చేస్తుంది. మ్యాట్ ఫినిష్‌తో దాని స్టైలింగ్ సరళంగా కానీ ఆధునికంగా కనిపిస్తుంది. ఈ బైక్‌లో నియాన్ పసుపు యాసలు ఉన్నాయి. ఇవి స్ట్రీట్ గ్రాఫిటీ ఆర్ట్ నుండి ప్రేరణ పొంది ప్రత్యేకమైన లుక్‌ను ఇస్తాయి.    

  ఇతర మోడళ్ల మాదిరిగానే, ఈ వేరియంట్‌లో ఎల్ఈడీ హెడ్‌ల్యాంప్, ట్రిప్పర్ పాడ్, టైప్-సి యూఎస్బీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి రైడర్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, కంపెనీ తన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్‌ను 10ఎంఎం పెంచింది. ఇది రైడ్‌ను మరింత సౌకర్యవంతంగా చేసింది.  

  ఇక 2025 రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 గ్రాఫైట్ గ్రేలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ 349cc J-సిరీస్ ఇంజిన్ కూడా ఉంది. ఇది మిగిలిన హంటర్ మోడళ్లలో కూడా ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 20.2 బీహెచ్ పీ శక్తిని, 27 ఎన్ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది నగరంలో, హైవేలో మంచి పనితీరును కనబరుస్తుంది.  

కొత్త గ్రాఫైట్ గ్రే వేరియంట్‌ను దాదాపు రూ. 1.75 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేశారు. దీనితో పాటు, హంటర్ 350 మరో 6 రంగు ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో టోక్యో బ్లాక్, లండన్ రెడ్, రెబెల్ బ్లూ, డాపర్ గ్రే, రియో వైట్, ఫ్యాక్టరీ బ్లాక్ వంటి రంగులు ఉన్నాయి. ఇవి రూ. 1.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

