2026 Holidays List: 2026లో భారీగా సెలవులు.. ఒక్కోనెల ఎన్నెన్ని సెలవులు అంటే..!

2026 Holidays: ఉద్యోగులు.. విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే సెలవుల జాబితా 2026 సంవత్సరానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. కొత్త సంవత్సరం మొదలయ్యే ముందు నుంచే సెలవుల ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఈ జాబితా ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈసారి సెలవుల.. సంఖ్య మరింత పెరగడంతో అందరిలో ఆనందం కనిపిస్తోంది.
2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి కేంద్రం మొత్తం 14 తప్పనిసరి సెలవులు.. 12 ఐచ్చిక సెలవులను ప్రకటించింది. వీటితో పాటు ప్రతి ఆదివారం మరియు రెండో శనివారాలు కలిపితే విద్యార్థులకు దాదాపు 100 రోజులకు పైగా సెలవులు ఉండనున్నాయి. ఇది చదువుతో పాటు విశ్రాంతికీ మంచి అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు.
జనవరి నెలలోనే పలు ముఖ్యమైన సెలవులు ఉన్నాయి. జనవరి 1న నూతన సంవత్సరం, 14న సంక్రాంతి, 26న గణతంత్ర దినోత్సవం సెలవులు ఉంటాయి. ఫిబ్రవరిలో మహాశివరాత్రి మరియు ప్రముఖుల జయంతుల సందర్భంలో కూడా సెలవులు ఇవ్వనున్నారు.
మార్చి నెలలో హోలీ, ఉగాది, రంజాన్ వంటి పండుగలకు సెలవులు ఉన్నాయి. అలాగే శ్రీరామనవమి..మహావీర జయంతి వంటి ముఖ్యమైన రోజులను కూడా సెలవులుగా ప్రకటించారు. ఏప్రిల్లో గుడ్ ఫ్రైడే, ఈస్టర్, అంబేద్కర్ జయంతి వంటి రోజులు ఉంటాయి.
మే నెలలో బుద్ధ పౌర్ణమి, జూన్లో మొహర్రం సందర్భంగా సెలవులు ఉన్నాయి. ఆగస్టులో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, ఓణం, రక్షాబంధన్ వంటి ముఖ్యమైన పండుగలు రావడంతో వరుసగా సెలవులు ఉండే అవకాశముంది.
సెప్టెంబర్లో వినాయక చవితి, జన్మాష్టమి సెలవులు ఉండగా, అక్టోబర్లో దసరా పండుగకు మూడు రోజుల సెలవులు ప్రకటించారు. పాఠశాలలకు అయితే దసరా సెలవులు మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. నవంబర్లో దీపావళి, గురునానక్ జయంతి వంటి పండుగలతో పాటు చఠ్ పూజకు కూడా సెలవులు ఉన్నాయి. డిసెంబర్లో క్రిస్మస్ సందర్భంగా మరో ముఖ్యమైన సెలవు ఉంటుంది.