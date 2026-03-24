2026 Indian Movies WW Top Gross Openings: 2026 భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫస్ట్ డే అత్యధిక వసూల్లు సాధించిన చిత్రాలు..

2026 Indian Movies WW Top Gross Openings: 2026లో అపుడే మూడు నెలలు పూర్తి కావొస్తున్నాయి. ఈ మూడు నెలల్లో వివిధ భాషల్లో పలు చిత్రాలు విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొదటి రోజే మంచి వసూళ్లను సాధించాయి. తాజాగా‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీ ఫస్ట్ డే హిందీ సహా మన దేశంలో ఫస్ట్ డే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల విషయానికొస్తే.. 
దురంధర్  ది రివేంజ్.. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ ముఖ్యపాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’. ఫస్ట్ డే రూ. 240 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. 

ది రాజా సాబ్.. ప్రభాస్ హీరోగా సంజయ్ దత్ ప్రతి నాయకుడిగా మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 102 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.   

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు - మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 74.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే  రూ. 52.80 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్పాయి.   

బార్డర్ 2.. సన్ని దేవోల్, వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసాంజ్ హీరోలుగా అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బార్డర్ 2’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే రూ. 43.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. 

పరాశక్తి ..  శివ కార్తికేయన్ హీరోగా సంక్రాంతి కానుకగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పరాశక్తి’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 27 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

