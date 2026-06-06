/ 2026 Indian Movies 1st Day Top Gross: ‘పెద్ది’ సహా 2026లో భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫస్ట్ డే హైయ్యోస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రాలు..

2026 Indian Movies WW Top Gross Openings: 2026లో అపుడే ఐదు నెలలు పూర్తై ఆరో నెల నడుస్తుంది. ఇక జూన్ నెలలో ఈ నెల 4న రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా విడుదలై మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో వివిధ భాషల్లో పలు చిత్రాలు విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొదటి రోజే మంచి వసూళ్లను సాధించిన విషయానికొస్తే..
దురంధర్ ది రివేంజ్.. ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ ముఖ్యపాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 240 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టింది.
పెద్ది (Peddi).. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘పెద్ది’.ఈ సినిమా మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 135.6 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
ది రాజా సాబ్..
ప్రభాస్ హీరోగా సంజయ్ దత్ విలన్గా పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణంలో మారుతి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ చితరం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 102 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు - మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 74.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్లో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 52.80 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాల కథనం.
బార్డర్ 2..
సన్ని దేవోల్, వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసాంజ్ కథానాయకులుగా అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్షన్లో జేపీ దత్తా నిర్మించిన చిత్రం ‘బార్డర్ 2’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 43.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
దృశ్యం 3.. మోహన్ లాల్ హీరోగా జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దృశ్యం 3’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 42.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను మొదటి రోజు రాబట్టింది.
పరాశక్తి ..
శివ కార్తికేయన్ హీరోగా సంక్రాంతి కానుకగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పరాశక్తి’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 27 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.