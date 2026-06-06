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2026 Indian Movies 1st Day Top Gross: ‘పెద్ది’ సహా 2026లో భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫస్ట్ డే హైయ్యోస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రాలు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:00 PM IST

2026 Indian Movies WW Top Gross Openings: 2026లో అపుడే ఐదు నెలలు పూర్తై ఆరో నెల నడుస్తుంది. ఇక జూన్ నెలలో ఈ నెల 4న రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా విడుదలై మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో  వివిధ భాషల్లో పలు చిత్రాలు విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర మొదటి రోజే మంచి వసూళ్లను సాధించిన విషయానికొస్తే.. 

 

Dhurandhar 2 The Revenge 1/8

దురంధర్ ది రివేంజ్

దురంధర్  ది రివేంజ్.. ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్‌లో  రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ ముఖ్యపాత్రల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 240 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టింది. 

Peddi2/8

పెద్ది

పెద్ది (Peddi).. బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘పెద్ది’.ఈ సినిమా మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 135.6 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

The Raja Saab 3/8

ది రాజా సాబ్

ది రాజా సాబ్..

ప్రభాస్ హీరోగా సంజయ్ దత్ విలన్‌గా పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణంలో మారుతి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ చితరం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 102 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. 

 

Mana Shankara Vara Prasad Garu4/8

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు - మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 74.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

Ustaad Bhagat Singh 5/8

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్..

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్‌లో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 52.80 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాల కథనం.  

 

Border 26/8

బార్డర్ 2

బార్డర్ 2..

సన్ని దేవోల్, వరుణ్ ధావన్, అహన్ శెట్టి, దల్జీత్ దోసాంజ్ కథానాయకులుగా అనురాగ్ సింగ్ డైరెక్షన్‌లో జేపీ దత్తా నిర్మించిన చిత్రం ‘బార్డర్ 2’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా  రూ. 43.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. 

Drishyam 7/8

దృశ్యం 3

దృశ్యం 3.. మోహన్ లాల్ హీరోగా జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దృశ్యం 3’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 42.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను మొదటి రోజు రాబట్టింది. 

Parashakthi 8/8

పరాశక్తి ..

పరాశక్తి .. 

శివ కార్తికేయన్ హీరోగా సంక్రాంతి కానుకగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పరాశక్తి’. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 27 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. 

 

TAGS:
2026 Indian Movies WW Top Gross Openings
Peddi
Peddi 1st Day Openings
Drishyma 1st Day Collections
Dhurandhar 2
Dhurandhar The Revenge
Dhurandhar The Revenge 1st Day Box Office Collections
Ram charan
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