  2026 Marriage Muhurat: 2026లో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా..! అద్భుతమైన వివాహా మూహూర్తాలు ఇవే..

2026 Marriage Muhurat: 2026లో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా..! అద్భుతమైన వివాహా మూహూర్తాలు ఇవే..

2026 Marriage Muhurat: మీరు 2026 లో వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా ? గతేడాది నవంబర్ లాస్ట్ వీక్ లో ప్రారంభమైన శుక్ర మూఢమి కారణంగా ముహూర్తాలు లేవు. ఇక 2026 పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే వారికి బెస్ట ముహూర్తాలు ఇవే. ఇక 2026 ఈ శుభ ముహూర్తంలో మీ జీవిత భాగస్వామి చేయి పట్టుకుంటే, మీ జీవితం బంగారు మయం అవుతుంది.
Marriage Muhurat 2026:ప్రతి ఇంట్లో పెళ్లీడుకు వచ్చిన కుమారుడు లేదా కుమార్తె  ఉన్నారా..? వారికి వివాహాం సెట్ అయిన సరైన ముహూర్తం కోసం ఎదరు చూస్తున్నారా.. వారి కోసమే  ఈ సమాచారం. భారతీయ కుటుంబాలలో, వివాహం  అనేది ఒక పెద్ద పండుగ. పెళ్లి వేడుకలు నెలల తరబడి జోరుగా జరుగుతుంటాయి.ప్రస్తుతం పెళ్లి కానీ ప్రసాదులు.. పెళ్లి కానీ మల్లీశ్వరిలు చాలా మంది 2026లో వివాహాం కోసం ప్రణాళికలు వేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నారు.

మన హిందూ సంప్రదాయంలో, వివాహా ముహూర్తానికి పెద్ద పీఠ వేస్తారు.  జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం.. బృహస్పతి, శుక్రుడు పెళ్లి ముహూర్తానికి బలీయంగా ఉండాలని చెబుతుంటారు. అవి గ్రహ రాజు రవితో కలిసున్న సమయంలో మౌఢ్యమిగా భావిస్తారు.  జనవరి 2026లో సరైన శుభ సమయాలు లేవు. ఫిబ్రవరి 14 వరకు శుక్ర మౌఢ్యమి కారణంగా వివాహాది శుభ ముహూర్తాలు లేవు. ఈ సారి మాఘమాసంలో పెళ్లి ముహూర్తాలు లేవు. పెళ్లి ముహూర్తం కొరకు  ఫిబ్రవరి 19 వరకు వేచి చూడాలి.  ఫాల్గుణ మాసం నుంచి వివాహా ముహూర్తాలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఫిబ్రవరి 19 నుంచి పెళ్లి ముహూర్తాలున్నాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో 19, 20,21,22,24,25,26 మంచి ముహార్తాలున్నాయి. 

మార్చిలో వివాహా ముహుర్తాల విషయానికొస్తే..మార్చి 4, 5,6,7,8,11,12,13,14,20,21,25,29,  ఫాల్గుణంతో పాటు కొత్త యేడాది పరాభవ నామ సంవత్సరం చైత్ర మాసంలో మంచి వివాహా ముహూర్తాలున్నాయి. మీ తారా బలం ఆధారంగా ఇందులో ఏది శ్రేష్టమైందో పండితులను సంప్రదించగలరు. ఇక ఏప్రిల్ నెలలో 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,26,28,29,30 పెళ్లి ముహూర్తాలున్నాయి. మే నెలలో వైశాఖ మాసంలో ముహూర్తాల విషయానికొస్తే..మే 1, 3,5,6,7,8,9,10,12,13, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం కారణంగా మే 18 నుంచి జూన్ 11 వరకు ముహూర్తాలు లేవు. 

జ్యేష్ఠ మాసంలో జూన్ 19,20,21,24,25,27,28 ముహూర్తాలున్నాయి. జూలైలో ముహూర్తాల విషయానికొస్తే..జూలై 1,2,3,4,5,8,9 తేదిన వివాహా ముహూర్తాలున్నాయి. ఆషాఢ మాసం 15 జూలై నుంచి తెలుగు నాట వివాహా ముహూర్తాలు ఉండవు. 15 ఆగష్టు వరకు గురు మూఢమి కూడా ఉంది. 17 అక్టోబర్ నుంచి 27 అక్టోబర్ వరకు శుక్ర మూఢమి కారణంగా వివాహా ముహూర్తాలు లేవు. 

ఆగష్టు నెలలో 16,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30.. సెప్టెంబర్ నెలలో 1,3,4,5 తేదిల్లోనే ముహూర్తాలున్నాయి. అక్టోబర్ నెలలో 11,14,29,30 మంచి ముహూర్తాలున్నాయి. నవంబర్ కార్తీక మాసంలో ,11,13,14,18,19,20,21,22,24,25,26 మంచి ముహూర్తాలున్నాయి. అటు డిసెంబర్ విషయానికొస్తే..డిసెంబర్ 2,3,,10,12,13,15,16,17,18,19,22,23,27,29,31 తేదిన వివాహా శుభ ముహూర్తాలున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్న మాట. కాబట్టి పెళ్లి కావాల్సిన వారు ఈ ముహూర్తాలలో మంచి ఎంపిక చేసుకొని పెళ్లి చేసుకుంటే బెటర్. 

