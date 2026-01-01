2026 Sankranthi Movies:‘రాజా సాబ్’ టూ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సంక్రాంతికి రాబోతున్న సినిమాలివే..

2026 Sankranthi Movies: సంక్రాంతి అంటే తెలుగు వాళ్లకు పండగ మాత్రమే కాదు.. సినిమాలు కూడా గుర్తుకు వస్తాయి. అందుకే ఏ సీజన్ లో లేనట్టుగా ఈ సంక్రాంతి పండక్కి ఒకటికి నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ చేయడానికి హీరోలు క్యూ కడుతుంటారు. ఈ యేడాది కూడా సంక్రాంతికి డబ్బింగ్ తో కలిపి అరడజను చిత్రాలు పోటా పోటీగా విడుదల కాబోతున్నాయి.
1. ది రాజా సాబ్.. జనవరి 9.. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. మారుతి దర్శకత్వంలో పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి బరిలో ముందుగా జనవరి 9న విడుదల కాబోతుంది.
2. జననాయకుడు (డబ్బింగ్) - జనవరి 9.. తమిళ అగ్ర కథానాయకుడు విజయ్ హీరోగా వినోద్ దర్శకత్వంల తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జన నాయగన్’. తెలుగులో ‘జన నాయకుడు’ పేరుతో జనవరి 9నే విడుదల కాబోతుంది.
3. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు - జనవరి 12.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్’. ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ క్యామియో రోల్లో కనువిందు చేయనున్నారు.
4.భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి - జనవరి 13.. రవితేజ హీరోగా కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’. ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా జనవరి 13న విడుదల కాబోతుంది.
5. అనగనగా ఒక రాజు -జనవరి 14.. నవీన్ పోలీశెట్టి హీరోగా, మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్ గా సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై కళ్యాణ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అనగనగా ఒక రాజు’. ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న విడుదల కానుంది.
6. నారీ నారీ నడుమ మురారి -జనవరి 14.. బాలకృష్ణ నటించిన ఎవర్ గ్రీన్ క్లాసికల్ ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’ టైటిల్ తో శర్వానంద్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నారీ నారీ నడుమ మురారి’. సంయుక్తా మీనన్, సాక్షి వైద్య హీరోయిన్లుగా శ్రీ విష్ణు మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించారు. రామ్ అబ్బరాజు డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా జనవరి 14 విడుదలవుతోంది.
7. పరాశక్తి (డబ్బింగ్) - జనవరి 10.. శివకార్తీకేయన్,జయం రవి ముఖ్యపాత్రల్లో శ్రీలీల తొలిసారి తమిళంలో కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘పరాశక్తి’. సుధ కొంగర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం తమిళంలో జనవరి 10న విడుదల కాబోతుంది. మరి ఈ సినిమాను తెలుగులో సంక్రాంతి పోటీలో విడుదల చేస్తారా లేదా అనేది చూడాలి.