Vijay Devarakonda Rashmika: 2026 న్యూ ఇయర్ రోజు ఫైనల్గా రష్మికతో పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్ దేవరకొండ..!

Vijay Rashmika Marriage: తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక తమ పెళ్లి గురించి అధికారికంగా చెబుతారా అంటూ తెగ ఎదురుచూస్తూ వచ్చారు. ఇక 2026 న్యూ ఇయర్ కి ఈ క్లారిటీ వచ్చేసింది అని వాళ్ళు సంబరపడిపోతున్నారు. ఇంతకీ విజయ్ దేవరకొండ ఇంస్టాగ్రామ్ లో ఏం పెట్టి ఈ క్లారిటీ ఇచ్చారంటే..!
విజయ్ దేవరకొండ ఫైనల్గా రష్మిక తో పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేశారు అన్న విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. గత కొన్ని నెలలుగా విజయ్ దేవరకొండ ..రష్మిక ప్రేమలో ఉన్నారనే వార్తలు బలంగా వినిపిస్తూ వచ్చాయి.
అయితే వీరిద్దరూ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా తమ ప్రేమను ఎప్పుడూ కూడా ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ.. ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తున్న ఫోటోలు.. ఒకే లొకేషన్లో కనిపించడం వల్ల అభిమానుల్లో అనుమానాలు బలపడుతూ వచ్చాయి.
రష్మిక ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా బిజీగా ఉంది. గత ఏడాది వరుస విజయాలతో ఆమె కెరీర్ పీక్స్లో ఉంది. సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ..ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అభిమానులు ఎప్పటికప్పుడు ఆసక్తిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా “రష్మిక పెళ్లి ఎప్పుడు?” అనే ప్రశ్న తరచూ వినిపిస్తోంది.
ఈ క్రమంలో ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి జరుగుతుందనే వార్తలు కూడా చక్కర్లు కొట్టాయి. కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. పెళ్లి వేదికగా రాజస్థాన్లోని Udaipur పేరు వినిపించింది. ఈ క్రమంలో..ఇటీవల రష్మిక రోమ్ వెకేషన్లో కనిపించింది. అక్కడ ఆమెతో పాటు విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా కనిపించడంతో, ఇది పెళ్లికి ముందు వెకేషన్.. అనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి.
ఇక న్యూ ఇయర్ రోజు విజయ్ దేవరకొండ కొన్ని ఫోటోలు షేర్ చేయడం చర్చకు దారితీసింది. రష్మిక వెకేషన్లో తిరిగిన అదే ప్లేస్లలో విజయ్ కూడా ఫోటోలు పెట్టడంతో.. ఇది బ్యాచిలర్ పార్టీ కోసమే వెళ్లిన ట్రిప్.. అంటూ అభిమానులు కన్ఫర్మ్ చేసేసారు. ఇక ఈ ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ..చెప్పకనే పెళ్లి విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చేశాడని అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా రష్మిక ఈ వెకేషన్ కి తన ఫ్రెండ్స్ తో పోగా విజయ్ కూడా తన ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకెళ్లారు. మొత్తానికి, అధికారిక ప్రకటన లేకపోయినా, ఈ ఫోటోలు చూసిన తర్వాత విజయ్ – రష్మిక పెళ్లి ఖాయం అన్న నమ్మకం అభిమానుల్లో బలపడింది. ఇక నిజమైన క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాలి.