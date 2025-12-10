Gutu Gochar 2026: కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే.. 2026లో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే..

Horoscope 2026: 2026లో బృహస్పతి చాలా శుభకరమైన, ముఖ్యమైన రాజయోగాన్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాడు. ఇది నాలుగు రాశుల వాళ్లను అపారమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది.
2026 లో బృహస్పతి మూడు రాశులలో సంచరించబోతున్నాడు. 2026 ప్రారంభంలో దేవ గురువు బృహస్పతి మిథున రాశిని విడిచిపెట్టి దాని కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది అక్టోబర్ 31, 2026 వరకు ఆ రాశిలోనే సంచరించబోతుంది.
కర్కాటకంలో బృహస్పతి సంచారము తీవ్ర రాజయోగాన్ని క్రియేట్ చేయబోతుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 13, 2026న, సింహరాశిలో బృహస్పతి తిరోగమనంలో ప్రయాణిస్తాడు. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనం కలగబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట.
కర్కాటక రాశి: గురు సంచారం వలన విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు ఊహించని లాభాలను అందుకుంటారు. వివాహితులు జీవితంలో కొత్త ఆనందాన్ని పొందుతారు. అవివాహితులకు వివాహా యోగం కలగబోతుంది.
తుల రాశి: తులా రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. వ్యాపారంలో అనేక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీ కెరీర్ లో గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆదాయం లో పెరుగుదల ఉండబోతుంది.
మిథున రాశి: బృహస్పతి సంచారము మిథున రాశి వారికి అనేక రకాలమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఉద్భవిస్తాయి. మిథున రాశి స్థానంలో మార్పు వలన సంఘంలో ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఇల్లు, కుటుంబంలో ఆనందం స్థిరపడుతుంది.
కన్య రాశి: బృహస్పతి సంచారం వలన ఆదాయంలో భారీ పెరగుదల ఉండబోతుంది. చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతితో పాటు జీతం పెరుగుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకుంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి మరియు విశ్వాసం రెండూ వెల్లి విరుస్తాయి.
గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారంతో పాటు హిందూ మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇచ్చాము. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.