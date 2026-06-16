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TV actress: 22 ఏళ్లకే సూసైడ్ చేసుకున్న యువ నటి..వీడియో షేర్ చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే..!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 16, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:48 AM IST

TV actress:టెలివిజన్, సినిమా రంగంలో గుర్తింపు పొందుతున్న యువ నటి సంచిత ఉగాలే ఆకస్మిక మరణం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. కేవలం 22 సంవత్సరాల వయసులో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోవడం అభిమానులు, సహ నటీనటులను తీవ్ర విషాదంలో ముంచింది.
 

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22 ఏళ్ల నటి

మహారాష్ట్రలోని నల్లసోపార ప్రాంతంలో తన ఇంట్లో సంచిత మృతిచెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సంఘటన స్థలంలో ఎలాంటి లేఖ లేదా ప్రత్యేక ఆధారాలు లభించలేదని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆమె తండ్రి కూడా ఈ ఘటనపై ఎలాంటి అనుమానాలు లేవని పోలీసులకు తెలిపినట్లు సమాచారం.  

Sanchita Ugale actress2/5

యువ నటి సంచిత ఉగాలే

సంచిత ఉగాలే హిందీ టెలివిజన్ రంగంలో మంచి పేరు సంపాదించారు. ప్రముఖ సీరియల్ “కుంకుమ్ భాగ్య”లో నటించి ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. అలాగే “వాగ్లే కీ దునియా” వంటి కార్యక్రమాల్లో కూడా తన నటనతో గుర్తింపు పొందారు. టెలివిజన్ మాత్రమే కాకుండా కొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించారు. ఆమె నటనా ప్రతిభకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని చాలామంది భావించారు.  

TV actress Sanchita Ugale3/5

సంచిత ఉగాలే వీడియో

ఈ ఘటనలో మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మరణానికి కొన్ని గంటల ముందు సంచిత తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక ఉత్సాహభరితమైన వీడియోను పంచుకున్నారు. ఆ వీడియోలో ఆమె ఆనందంగా కనిపించారు. దీంతో ఈ వార్తను అభిమానులు నమ్మలేకపోతున్నారు.  

Sanchita Ugale latest news4/5

సంచిత ఉగాలే వార్తలు

సంచిత మరణం మరోసారి మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేస్తోంది. జీవితంలో సమస్యలు, ఒత్తిడులు, నిరాశలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఒంటరిగా ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చేయకూడదు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు లేదా నిపుణులతో మాట్లాడటం చాలా అవసరం. సరైన సమయంలో సహాయం తీసుకోవడం ద్వారా ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది.  

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సంచిత ఉగాలే మరణం

యువ వయసులోనే సంచిత ఉగాలే ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్లడం ఎంతో బాధాకరం. ఆమె నటన, చిరునవ్వు అభిమానుల మనసుల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు మరియు అభిమానులకు ఈ ఘటన తీరని లోటుగా మిగిలిపోతుంది. ఆమె ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అందరూ ప్రార్థిస్తున్నారు.

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Sanchita Ugale
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