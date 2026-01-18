221 KGs Gold Reserves: భూగర్భంలో 221000 కిలోల బంగారం.. ఎన్ని లక్షల కోట్లు తెలుసా?

221000 KGs Of Gold Reserves In Saudi Arabia Underground: భూగర్భంలో ఊహించలేని బంగారం బయటపడింది. సౌదీ అరేబియాలో లక్షల కిలోల బంగారం నిక్షిప్తమైందని తేలింది. ఆ బంగారంతో కొరత తీరి బంగారం అందుబాటులోకి లభిస్తుందని తెలుస్తోంది. బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిపోతున్న సమయంలో ఈ బంగారం లభించడంతో ధరలు తగ్గుతాయని చర్చ జరుగుతోంది.
చమురుపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే ప్రణాళికల్లో భాగంగా బంగారంపై సౌదీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి బంగారం పరిశ్రమకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. మైనింగ్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా కొత్త బంగారు నిక్షేపాలు వెతుకుతోంది.
సౌదీ అరేబియాలోని అనేక ప్రాంతాలను విస్తరించి ఉన్న అరేబియన్ షీల్డ్ అని పిలిచే ఈ ప్రాంతం బంగారం, ఇతర విలువైన ఖనిజాలతో సమృద్ధిగా ఉంది. ప్రసిద్ధి చెందిన మహద్ బంగారు గని వంటి పాత మైనింగ్ ప్రాంతాల చుట్టూ జరిపిన పరిశోధనలు కొత్త ఖనిజ నిక్షేపాల సంకేతాలను వెల్లడించాయి. రాబోయే రోజుల్లో తవ్వకాల ప్రక్రియ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సౌదీలో ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న గనులలో కొన్ని చోట్ల బంగారం అన్వేషణ చేస్తున్నారని తెలిసింది. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో కొత్త ప్రాంతాలలో ఈ బంగారు సంపద బయటపడిందని మాడిన్ కంపెనీ తెలిపింది. అక్కడ తవ్వకాలకు ఇప్పుడే చేపట్టలేదని.. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాలలో తవ్వకాలు చేస్తారని సమాచారం.
సౌదీ అరేబియా దేశంలోని నాలుగు వేర్వేరు ప్రాంతాలలో బంగారం కనుగొన్నారు. మన్సౌరా మస్సారా, ఉరుక్ 20/21, ఉమ్ అస్ సలాం, వాడి అల్ జా ప్రాంతాల్లో బంగారం నిక్షిప్తమై ఉంది. ఈ ప్రదేశాలన్నీ వివిధ రకాల బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి. వాడి అల్ జాలో ప్రాంతంలో అత్యధిక బంగారం ఉన్నట్లు అంచనా.
సౌదీ అరేబియాలో పెద్ద బంగారు నిక్షేపాన్ని కనుగొన్నట్లు మైనింగ్ కంపెనీ మాడిన్ ప్రకటించింది. ఇటీవల తవ్వకాలు చేపట్టడంతో సౌదీ అరేబియాలో దాదాపు 7.8 మిలియన్ ఔన్సుల (సుమారు 221 టన్నులు) బంగారం నిల్వలు ఉన్నాయని ఆ కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇక్కడ వెలుగులోకి వచ్చిన బంగారంతో సౌదీ అరేబియా మొత్తం బంగారు వనరులను గణనీయంగా పెంచుకోనుంది.
సౌదీ అరేబియాలో 221 టన్నుల బంగారాన్ని గుర్తించారు. గూగర్భంలో దాగి ఉన్న బంగారాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడంతో అంతర్జాతీయంగా సంచలనం రేపింది. కొత్తగా కనుగొన్న బంగారం నిల్వలతో ప్రపంచ బంగారు మార్కెట్, పెట్టుబడి ప్రవాహాలు, ఆర్థిక సమీకరణాలపై ప్రభావం చూపుతుందని తెలుస్తోంది.