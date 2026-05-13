Tirumala Huge Rush: వేసవి దృష్ట్యా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది ఇలా ఉండగా నిన్న తిరుమలలో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు కూడా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల తాకిడి కూడా పెరిగింది. SSD టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తం 24 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానికి ప్రపంచ నలమూలల నుంచి కూడా భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వస్తూ ఉంటారు. అయితే వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని 24 కంపార్ట్మెంట్లు ప్రస్తుతం శ్రీవారి భక్తులు వేచి ఉన్నారు
నిన్న మంగళవారం 80 వేల మందికి పైగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 32 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇదిలా ఉండగా నిన్న ఒక్కరోజే రూ.3.50 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
ఇక్కడ నిన్న తిరుమలలో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు కూడా ఘనంగా జరిగాయి. మొదటి ఘాట్ రోడ్ లోని ఏడవ మైలురాయి వద్ద ఉన్న శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి నిలువెత్తు విగ్రహం వద్ద వేదమంత్రోచ్ఛారణలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
అంతే కాదు తిరుమలలో స్థానికంగా ఉండే పలు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో కూడా హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు విశేషంగా నిర్వహించారు. తిరుమలలో వేసవి నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా నీటి, వసతి, అన్నప్రసాద ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేశారు.