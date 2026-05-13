Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో 24 కంపార్ట్‌మెంట్లు ఫుల్, నేటి తిరుమల పరిస్థితి ఇది!

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో 24 కంపార్ట్‌మెంట్లు ఫుల్, నేటి తిరుమల పరిస్థితి ఇది!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 13, 2026, 10:04 AM IST|Updated: May 13, 2026, 10:04 AM IST

Tirumala Huge Rush: వేసవి దృష్ట్యా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇది ఇలా ఉండగా నిన్న తిరుమలలో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు కూడా ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల తాకిడి కూడా పెరిగింది. SSD టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తం 24 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 

Tirumala1/5

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూ ఉంది. ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తం 24 కంపార్ట్‌మెంట్లో భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.  

Tirumala rush today2/5

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానికి ప్రపంచ నలమూలల నుంచి కూడా భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వస్తూ ఉంటారు. అయితే వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని 24 కంపార్ట్మెంట్లు ప్రస్తుతం శ్రీవారి భక్తులు వేచి ఉన్నారు  

Tirumala latest update3/5

 నిన్న మంగళవారం 80 వేల మందికి పైగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 32 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇదిలా ఉండగా నిన్న ఒక్కరోజే రూ.3.50 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.   

Tirupati darshan4/5

ఇక్కడ నిన్న తిరుమలలో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు కూడా ఘనంగా జరిగాయి. మొదటి ఘాట్ రోడ్ లోని ఏడవ మైలురాయి వద్ద ఉన్న శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి నిలువెత్తు విగ్రహం వద్ద వేదమంత్రోచ్ఛారణలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.   

Vaikuntham Queue Complex5/5

 అంతే కాదు తిరుమలలో స్థానికంగా ఉండే పలు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాల్లో కూడా హనుమాన్‌ జయంతి వేడుకలు విశేషంగా నిర్వహించారు. తిరుమలలో వేసవి నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా నీటి, వసతి, అన్నప్రసాద ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేశారు.

Tags:
Tirumala Rush Today
Tirumala latest update
Tirupati darshan waiting time
Vaikuntham Queue Complex
TTD Latest News
Srivari Darshan Update

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

Venus Transit 202624 min ago
2

Maha Ganapathi: బొజ్జ గణపయ్యను గరికతో పూజించడం వెనక ఉన్న అసలు రహస్యం..

Ganesh Puja38 min ago
3

సిటీలో మళ్లీ రెచ్చిపోయిన నేపాలీ గ్యాంగ్.. డాక్టర్‌కే మత్తుమందిచ్చి సినీ ఫక్కీలో..

Hyderabad Nepali gang theft1 hr ago
4

హైదరాబాద్‌లో సొంత స్థలం ఉన్నవారికి శుభవార్త.. ఈ నెలాఖరులోగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు

Indiramma Houses1 hr ago
5

నేడు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం.. దేశ ఆర్థిక భద్రతపై కీలక చర్చ

Central cabinet meeting1 hr ago