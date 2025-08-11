English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fatty Liver: 25 ఏళ్లకే ఫ్యాటి లివర్.. డయాబెటిస్, కొలెస్ట్రాల్,‌ అధిక బరువు ఏమీ లేదు.. కానీ చివరికి ఏమైందంటే..?

Fatty liver dangers: ప్రస్తుతం ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ..ప్రతి ఒకరిని భయపెడుతోంది. ఎటువంటి రోగం లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య మొదలవుతుంది. ప్రస్తుత జీవన శైలి దీనికి ప్రధానం కారణం అవుతుండగా..తాజాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమ్మాయి కి వచ్చిన సమస్య అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
1 /5

ముంబైలో ఒక మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పని చేస్తున్న 25 సంవత్సరాల యువతికి.. వారం పొడవునా శ్రమించిన తర్వాత..వీకెండ్‌లో కొద్దిగా బీరు లేదా బ్రీజర్స్ తీసుకోవడం అలవాటుగా మారింది. 

2 /5

కొన్నేళ్ల తర్వాత, ఆమెకు తాగినప్పుడు..పై భాగం పొట్టలో నొప్పి రావడం మొదలైంది. అలానే శరీరంలో వాపు కనిపించింది. ఆ తరువాత ఆమెకు గ్రేడ్ 2 ఫ్యాటి లివర్ అనే రోగం నిర్ధారించబడింది.

3 /5

ఈ యువతి కేవలం వీకెండ్‌లోనే మిత్రులతో కలసి మద్యపానాన్ని తీసుకునేది.  ఆమె బరువు కూడా ఆరోగ్యవంతంగానే ఉండేది. రక్తపోటు, గ్లూకోజ్ స్థాయిలు కూడా సాధారణంగానే ఉండేవి.కానీ ఈ అమ్మాయికి ఫ్యాటి లివర్ కారణంగా.. లివర్ పాడవడం మొదలైంది. ఈ పరిణామానికి ప్రధాన కారణం ఆమె మద్యపానం అలవాటే అని.. వైద్యులు అంటున్నారు.

4 /5

డాక్టర్ ఆకాశ్ శుక్లా, హపటాలజీ డైరెక్టర్, సర్ హెచ్. ఎన్. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ హాస్పిటల్, ముంబై.. మాట్లాడుతూ "ఆమె ప్రతి రోజు మద్యపానం తాగలేదు, కానీ ఆమె కేవలం వారాంతాలలో తాగడం వల కూడా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది." ముఖ్యంగా.. పురుషుల కంటే ఫ్యాటి లివర్ సమస్యను వేగంగా ఎదుర్కొంటున్నారు. జీవనశైలీ మార్పులు.. శరీర రసాయనాల కారణంగా ఈ రోగం మహిళలలో త్వరగా ప్రభావితం అవుతోంది.

5 /5

కాబటి అమ్మాయిలు ఇలాంటి అలవాటులకి దూరంగా ఉండడం మంచిది అని చెప్పక వచ్చారు డాక్టర్. వారంలో రెండు రోజులు కదా అనుకున్న కానీ.. ఇలాంటి నష్టాలు తప్పదు అని నిర్ధారించారు. మద్యపానాన్ని తగ్గించడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం ..వ్యాయామం చెయ్యడం అనేవి ఈ సమస్యను నివారించేందుకు అత్యంత కీలకమైన మార్గాలు అని తెలియజేశారు.

fatty liver health risks Fatty Liver fatty liver in young women fatty liver prevention tips lifestyle causes of fatty liver

Next Gallery

Chiranjeevi: మెగాస్టార్ అయినా సరే క్యూలో రావాల్సిందే.. చిరంజీవికి ఘోర అవమానం.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో