Fatty Liver: 25 ఏళ్లకే ఫ్యాటి లివర్.. డయాబెటిస్, కొలెస్ట్రాల్,‌ అధిక బరువు ఏమీ లేదు.. కానీ చివరికి ఏమైందంటే..?

Fatty liver dangers: ప్రస్తుతం ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ..ప్రతి ఒకరిని భయపెడుతోంది. ఎటువంటి రోగం లేని వాళ్ళకి కూడా ఈ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య మొదలవుతుంది. ప్రస్తుత జీవన శైలి దీనికి ప్రధానం కారణం అవుతుండగా..తాజాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమ్మాయి కి వచ్చిన సమస్య అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
ముంబైలో ఒక మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో ఎగ్జిక్యూటివ్గా పని చేస్తున్న 25 సంవత్సరాల యువతికి.. వారం పొడవునా శ్రమించిన తర్వాత..వీకెండ్లో కొద్దిగా బీరు లేదా బ్రీజర్స్ తీసుకోవడం అలవాటుగా మారింది.
కొన్నేళ్ల తర్వాత, ఆమెకు తాగినప్పుడు..పై భాగం పొట్టలో నొప్పి రావడం మొదలైంది. అలానే శరీరంలో వాపు కనిపించింది. ఆ తరువాత ఆమెకు గ్రేడ్ 2 ఫ్యాటి లివర్ అనే రోగం నిర్ధారించబడింది.
ఈ యువతి కేవలం వీకెండ్లోనే మిత్రులతో కలసి మద్యపానాన్ని తీసుకునేది. ఆమె బరువు కూడా ఆరోగ్యవంతంగానే ఉండేది. రక్తపోటు, గ్లూకోజ్ స్థాయిలు కూడా సాధారణంగానే ఉండేవి.కానీ ఈ అమ్మాయికి ఫ్యాటి లివర్ కారణంగా.. లివర్ పాడవడం మొదలైంది. ఈ పరిణామానికి ప్రధాన కారణం ఆమె మద్యపానం అలవాటే అని.. వైద్యులు అంటున్నారు.
డాక్టర్ ఆకాశ్ శుక్లా, హపటాలజీ డైరెక్టర్, సర్ హెచ్. ఎన్. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ హాస్పిటల్, ముంబై.. మాట్లాడుతూ "ఆమె ప్రతి రోజు మద్యపానం తాగలేదు, కానీ ఆమె కేవలం వారాంతాలలో తాగడం వల కూడా ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది." ముఖ్యంగా.. పురుషుల కంటే ఫ్యాటి లివర్ సమస్యను వేగంగా ఎదుర్కొంటున్నారు. జీవనశైలీ మార్పులు.. శరీర రసాయనాల కారణంగా ఈ రోగం మహిళలలో త్వరగా ప్రభావితం అవుతోంది.
కాబటి అమ్మాయిలు ఇలాంటి అలవాటులకి దూరంగా ఉండడం మంచిది అని చెప్పక వచ్చారు డాక్టర్. వారంలో రెండు రోజులు కదా అనుకున్న కానీ.. ఇలాంటి నష్టాలు తప్పదు అని నిర్ధారించారు. మద్యపానాన్ని తగ్గించడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం ..వ్యాయామం చెయ్యడం అనేవి ఈ సమస్యను నివారించేందుకు అత్యంత కీలకమైన మార్గాలు అని తెలియజేశారు.