/29 Movie OTT: ఓటీటీలో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్న సినిమా... ఈ సినిమా చూస్తే మీ జీవితమే గుర్తొస్తుంది..

29 Movie OTT:ఓటీటీలో ప్రతి వారం కొత్త సినిమాలు విడుదల అవుతున్నా, కొన్ని చిత్రాలు మాత్రం ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంటాయి. ప్రస్తుతం అలాంటి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది ‘29’. తమిళంలో రూపొందిన ఈ రొమాంటిక్ ఎమోషనల్ డ్రామా ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో మంచి స్పందన పొందుతోంది.
ఓటీటీలో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్న 29 సినిమా కథ 29 ఏళ్ల సత్య అనే యువకుడి జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని సాగుతుంది. అతడు 30 ఏళ్ల వయసుకు చేరువవుతున్న సమయంలో తన కెరీర్, భవిష్యత్తు గురించి అనేక సందేహాలతో జీవిస్తుంటాడు. సమాజం పెట్టే అంచనాలు, కుటుంబ సభ్యుల ప్రశ్నలు, జీవితంలో స్థిరపడాలనే ఒత్తిడి అతడిని మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి.తరచూ ఉద్యోగాలు మారడం, ఏ దారిలో వెళ్లాలో స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల సత్యలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. నేటి యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఈ పాత్ర ద్వారా చాలా సహజంగా చూపించారు. అందుకే ఈ సినిమా చాలా మందికి తమ కథలా అనిపిస్తోంది.
ఇలాంటి సమయంలో సత్య జీవితంలో విజీ అనే యువతి ప్రవేశిస్తుంది. ఆమె తన లక్ష్యాలపై స్పష్టతతో ముందుకు సాగే వ్యక్తి. ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ప్రేమగా మారుతుంది. అయితే సత్యలో ఉన్న అనిశ్చితి, భవిష్యత్తుపై భయం వారి బంధాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
సినిమాలో ప్రేమకథ మాత్రమే కాకుండా సంబంధాల్లో వచ్చే భావోద్వేగాలు, అపార్థాలు, జీవితంపై వేర్వేరు అభిప్రాయాలను కూడా చూపించారు. అందుకే ఇది సాధారణ ప్రేమకథలా కాకుండా నిజ జీవితానికి దగ్గరగా అనిపిస్తుంది.
సత్య పాత్రలో విధు మంచి నటన కనబరిచాడు. అతడి భావోద్వేగాలను ప్రేక్షకులు సులభంగా అనుభూతి చెందేలా చేశాడు. విజీ పాత్రలో ప్రీతి అస్రాని ఆకట్టుకుంది. ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది.
అలాగే నేపథ్య సంగీతం, సహజమైన సంభాషణలు, భావోద్వేగ సన్నివేశాలు సినిమాను మరింత హృదయానికి దగ్గర చేశాయి. థియేటర్లలో మంచి ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ చిత్రం ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. విడుదలైన కొద్ది రోజులకే ట్రెండింగ్ జాబితాలో చోటు దక్కించుకుని ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతోంది. భావోద్వేగాలతో కూడిన ప్రేమకథలను ఇష్టపడే వారు ఈ సినిమాను తప్పకుండా చూడవచ్చు.