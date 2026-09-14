/Bank Strike: సెప్టెంబర్ 28 నుంచి మూడు రోజుల బ్యాంక్ సమ్మెకు ఉద్యోగుల హెచ్చరిక..!

Bank Strike: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన వార్త ఇది. తమ డిమాండ్లను పరిష్కరించకపోతే మూడు రోజుల పాటు సమ్మెకు వెళ్లనున్నట్లు బ్యాంకు ఉద్యోగులు హెచ్చరించారు. సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె చేసే అవకాశం ఉందని ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తెలిపింది.
బ్యాంకు ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా నెలలో నాలుగు శనివారాలకూ సెలవు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రతి నెలలో రెండో, నాలుగో శనివారాలు మాత్రమే బ్యాంకులకు సెలవులు ఉన్నాయి. మిగిలిన శనివారాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. అన్ని శనివారాలూ సెలవులు ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
అయితే నాలుగు శనివారాలూ సెలవులు ఇవ్వాలంటే మిగిలిన పని రోజుల్లో బ్యాంకుల పని సమయాన్ని పెంచాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం గతంలో చెప్పింది. దీనిపై ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా చర్చలు జరిపాయి. కస్టమర్లకు అందించే సేవలను పెంచేందుకు రోజువారీ పని సమయాన్ని 40 నిమిషాలు పెంచేందుకు ఉద్యోగులు అంగీకరించారని సంఘం నాయకులు తెలిపారు.
అయినప్పటికీ తమ డిమాండ్ ఇప్పటివరకు అమలు కాలేదని ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి సీ.హెచ్. వెంకటాచలం తెలిపారు. ఈ విషయంపై ప్రభుత్వంతో గతంలో ఒప్పందం జరిగినప్పటికీ అది అమలు కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ సమస్యపై చర్చించేందుకు కార్మిక సంక్షేమ కమిషనర్ సెప్టెంబర్ 22న ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులను పిలిచినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆ సమావేశంలో సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తే సమ్మె ఉండకపోవచ్చు. చర్చలు విఫలమైతే మాత్రం సెప్టెంబర్ 28 నుంచి మూడు రోజుల పాటు సమ్మె చేపడతామని ఉద్యోగ సంఘం స్పష్టం చేసింది.
బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెకు వెళితే బ్యాంకుల సాధారణ కార్యకలాపాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. నగదు లావాదేవీలు, చెక్కులు, ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవల్లో కొంత ఆలస్యం ఏర్పడవచ్చు. అయితే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, ఆన్లైన్ లావాదేవీలు వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ 22న జరగనున్న చర్చలపై అందరి దృష్టి ఉంది. ఆ సమావేశంలో ఉద్యోగుల డిమాండ్పై ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో మూడు రోజుల బ్యాంక్ సమ్మె జరిగే అవకాశం ఉంది.