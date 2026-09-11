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3 Consecutive School Holidays: వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. రేపటి నుంచే హాలిడేస్!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:29 AM IST

 3 Consecutive School Holidays: విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు పాఠశాలలకు విరామం లభించనుంది. రెండో శనివారం, ఆదివారం తర్వాత వినాయక చవితి పండుగ రావడంతో ఈ వరుస సెలవులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు మూడు రోజుల పాటు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమయం గడిపే అవకాశం ఉంది.

Vinayaka Chavithi 20261/5

రేపటి నుంచి స్కూల్ హాలిడేస్

సాధారణంగా ప్రతి నెల రెండో శనివారం చాలా పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. ఈసారి రెండో శనివారం తర్వాత వెంటనే ఆదివారం వస్తోంది. ఆ తర్వాత వినాయక చవితి పండుగ ఉండటంతో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు సెలవులు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అంటే రెండో శనివారం, ఆదివారం , వినాయక చవితి కలిపి మూడు రోజుల సెలవు లభించనుంది. దీంతో స్కూల్ విద్యార్థులు హ్యాపీగా హాలిడేస్‌ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.  

Vinayaka Chavithi Holiday2/5

స్కూల్ హాలిడే న్యూస్

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణతో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ మూడు రోజుల వరుస సెలవులు విద్యార్థులకు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే పాఠశాలల సెలవుల విషయంలో రాష్ట్రాల విద్యాశాఖలు, స్థానిక పాఠశాలల క్యాలెండర్ ప్రకారం స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. అందువల్ల విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారాన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.  

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రెండో శనివారం సెలవు

వినాయక చవితి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇళ్లలో గణపతి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేస్తారు. పాఠశాలలకు సెలవు ఉండటంతో విద్యార్థులు కూడా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు.  

Second Saturday School Holiday4/5

ఆదివారం సెలవు

వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడంతో చాలామంది కుటుంబాలు తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. బంధువులను కలవడం, వినాయక చవితి వేడుకల్లో పాల్గొనడం, ఇంట్లో పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వంటి పనులకు సమయం దొరుకుతుంది.  

School Holiday News5/5

వినాయక చవితి సెలవు

మొత్తంగా రెండో శనివారం, ఆదివారం, వినాయక చవితి వరుసగా రావడంతో విద్యార్థులకు మూడు రోజుల బ్రేక్ లభించనుంది. పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవడంతో పాటు సెలవులను ఉపయోగకరంగా గడపడానికి ఇది మంచి అవకాశం.

TAGS:
3 Consecutive School Holidays
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Vinayaka Chavithi 2026

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