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Bank Holiday Update: సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 13 వరకు సెలవులు.. ఈ రోజుల్లో బ్యాంక్స్ ఉండవు..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 07, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:52 PM IST

Bank Holiday Update:బ్యాంకుకు వెళ్లి ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది ముఖ్యమైన సమాచారం. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి సెప్టెంబర్ 13 వరకు దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగానే పనిచేస్తాయి. అయితే ఈ వారంలో కొన్ని ప్రత్యేక సెలవులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో బ్యాంకులు దేశవ్యాప్తంగా మూసి ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక కారణాలతో అదనపు సెలవులు కూడా ఉన్నాయి.

Bank Holiday This Week1/5

బ్యాంక్ సెలవులు 2026

సెప్టెంబర్ 7, సోమవారం నుంచి సెప్టెంబర్ 11, శుక్రవారం వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సాధారణంగా పనిచేస్తాయి. ఖాతా సంబంధిత పనులు, నగదు లావాదేవీలు, చెక్ డిపాజిట్లు, ఇతర బ్యాంకింగ్ పనులను ఈ రోజుల్లో చేసుకోవచ్చు.  

September 7 to 13 Bank Holidays2/5

సెప్టెంబర్ బ్యాంక్ సెలవులు

అయితే సెప్టెంబర్ 11న కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు ప్రత్యేక సెలవు ఉంటుంది. జైపూర్‌లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల కారణంగా కొన్ని బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉంటాయి. అలాగే న్యూఢిల్లీలో జరిగే BRICS బిజినెస్ ఫోరం, లీడర్స్ సమ్మిట్ కార్యక్రమాల కారణంగా కొన్ని బ్యాంకు శాఖలకు సెలవు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకు పనులు ఉన్నవారు ముందుగానే వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది.  

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ఈ వారం బ్యాంక్ సెలవులు

సెప్టెంబర్ 12, శనివారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు. ఇది రెండో శనివారం కావడంతో బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయవు. గువాహటిలో శ్రీమంత శంకర్‌దేవ తిరుభావ తిథి కారణంగా కూడా బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి.  

Bank Holidays 20264/5

బ్యాంకులు ఎప్పుడు బంద్

సెప్టెంబర్ 13, ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సాధారణ వారాంతపు సెలవు ఉంటుంది. దీంతో వరుసగా రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకు శాఖలు అందుబాటులో ఉండవు. అయితే బ్యాంకు శాఖలు మూసి ఉన్నప్పటికీ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు సాధారణంగా కొనసాగుతాయి. UPI, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ATM సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కొన్ని చెక్ క్లియరెన్స్ వంటి శాఖ ఆధారిత సేవలు మాత్రం సెలవు రోజుల్లో ఆలస్యం కావచ్చు.  

India Bank Holidays5/5

సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 13 వరకు బ్యాంక్ సెలవులు

అందువల్ల ఈ వారంలో బ్యాంకులో ప్రత్యక్షంగా చేయాల్సిన పనులు ఉన్నవారు సెలవు తేదీలను ముందుగానే చూసుకుని తమ పనులను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. రాష్ట్రం, నగరం ఆధారంగా బ్యాంకు సెలవుల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి సంబంధిత బ్యాంకు శాఖ లేదా RBI సెలవుల క్యాలెండర్‌ను పరిశీలించడం ఉత్తమం.  

TAGS:
Bank Holidays 2026
bank holidays september 2026
September 7 to 13 Bank Holidays
Bank Holiday This Week

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