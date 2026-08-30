Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. కానీ ఇది గుర్తుంచుకోండి!

School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్..ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు.. కానీ ఇది గుర్తుంచుకోండి!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 30, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:22 PM IST

School Holidays:తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈవారం ఏకంగా రెండు రోజులు అనగా శుక్రవారం, శనివారం.. కొన్ని ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ పాఠశాలలు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత  ఆదివారం రావంతో విద్యార్థులకు మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ లభించే అవకాశం ఉంది. 

3 days holidays1/5

మూడు రోజుల సెలవులు

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా సెలవు ఉంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 5, శనివారం టీచర్స్ డే. అనంతరం సెప్టెంబర్ 6, ఆదివారం కావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

Telangana holidays2/5

వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు

అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాలి. టీచర్స్ డే సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 5న ఇచ్చే సెలవు అన్ని పాఠశాలలకు వర్తించదు. టీచర్స్ డే ప్రభుత్వ సెలవు దినం కాదు. కాబట్టి ప్రతి స్కూల్‌కు ఆ రోజు సెలవు ఉంటుందని చెప్పలేం.   

Andhra Pradesh holidays3/5

ఈ వారం సెలవులు

కొన్ని పాఠశాలల్లో టీచర్స్ డేను ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు కలిసి కార్యక్రమాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుంది. మరికొన్ని స్కూళ్లు టీచర్స్ డే సందర్భంగా విద్యార్థులకు సెలవు ఇవ్వవచ్చు.  

Telugu states holidays4/5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవులు

అందువల్ల సెప్టెంబర్ 5న మీ స్కూల్‌కు సెలవు ఉందా లేదా అనేది ఆయా పాఠశాలల నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం ఆధారంగా సెలవును నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.  

holidays this week5/5

ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలవులు

సెప్టెంబర్ 4న కృష్ణాష్టమి, సెప్టెంబర్ 5న కొన్ని పాఠశాలల్లో టీచర్స్ డే సెలవు, సెప్టెంబర్ 6న ఆదివారం కావడంతో మూడు రోజుల వరుస సెలవుల అవకాశం ఏర్పడుతోంది. అయితే టీచర్స్ డే సెలవు విషయంలో మాత్రం పాఠశాలల మధ్య తేడా ఉండొచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి.

TAGS:
3 days holidays
Three Days Holidays
holidays this week
Telugu states holidays
Andhra Pradesh holidays
Telangana holidays

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Tirumala: తిరుమలలో గందర గోళం.!. ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీపై శ్రీవారి భక్తులు సీరియస్.!.
2
3
4
5