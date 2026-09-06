/School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారం కూడా సెలవుల జోష్.. సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 14 వరకు ఇలా!

School Holidays: విద్యార్థులకు ఈ వారం కూడా కాస్త ఊరట లభించనుంది. సెప్టెంబర్ నెలలో ఇప్పటికే పలు సెలవులు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరోసారి వరుస సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెప్టెంబర్ 12 నుంచి వరుసగా సెలవులు రావడంతో పిల్లలకు లాంగ్ వీకెండ్ లాంటి అవకాశం దక్కనుంది.
సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 11 వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాధారణంగా పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలకు పని దినాలు ఉండనున్నాయి. అంటే ఈ ఐదు రోజులు విద్యార్థులు స్కూల్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆ తర్వాత వరుసగా సెలవులు రావడంతో వారం చివర్లో మాత్రం విద్యార్థులకు ఫుల్ జోష్ ఉండనుంది.
సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం. చాలా పాఠశాలల్లో రెండో శనివారం సెలవు ఉంటుంది. దీంతో ఆ రోజు విద్యార్థులకు స్కూల్ ఉండదు. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 13న ఆదివారం కావడంతో సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 14న వినాయక చవితి పండుగ ఉంది. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలు, విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇలా చూస్తే సెప్టెంబర్ 12, 13, 14 తేదీల్లో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు విద్యార్థులకు సెలవులు వచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. దీంతో పిల్లలు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవచ్చు. వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇళ్లలో గణపతిని ప్రతిష్ఠించి ప్రత్యేక పూజలు చేసుకునేందుకు కూడా సమయం దొరుకుతుంది.
ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో మాత్రం పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 11న రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఎన్నికలు జరగనున్నందున అక్కడ బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించినట్లు సమాచారం. అయితే బ్యాంకులకు ఉండే సెలవు, పాఠశాలలకు ఉండే సెలవు ఒకటే అని భావించకూడదు. స్కూళ్ల సెలవులపై సంబంధిత విద్యాశాఖ లేదా పాఠశాల యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనను విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గమనించాలి.
మొత్తంగా సెప్టెంబర్ 7 నుంచి 11 వరకు పని దినాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రావడం విద్యార్థులకు మంచి రిలీఫ్గా చెప్పవచ్చు. అయితే స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి సెలవుల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు కాబట్టి స్కూల్ నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.