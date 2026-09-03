School Holiday: సెప్టెంబర్ 4న శ్రీకృష్ణాష్టమి పండుగ. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 5న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం, సెప్టెంబర్ 6న ఆదివారం కావడంతో ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తాయా? స్కూల్ పిల్లలకు లాంగ్ వీకెండ్ వస్తుందా? అనే సందేహం తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థుల్లో ఉంది.
సాధారణంగా శ్రీకృష్ణాష్టమికి సెలవు ఉంటుంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4 శుక్రవారం శ్రీకృష్ణాష్టమి వచ్చింది. ఆ తర్వాత రోజు సెప్టెంబర్ 5 శనివారం. అదే రోజు టీచర్స్ డే కూడా. సెప్టెంబర్ 6 ఆదివారం కావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉందని చాలామంది భావిస్తున్నారు. అయితే సెప్టెంబర్ 5ను అన్ని పాఠశాలలకు సాధారణ సెలవుగా పరిగణించలేం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రతి స్కూల్కు ఒకే విధమైన సెలవు ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా శనివారం సాధారణ పని దినంగా ఉన్న పాఠశాలల్లో సెప్టెంబర్ 5న తరగతులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
అదే సమయంలో కొన్ని పాఠశాలలు తమ విద్యా క్యాలెండర్, శనివారం సెలవు విధానం లేదా స్థానిక నిర్ణయాల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 5న కూడా సెలవు ప్రకటించాయి. దీంతో కొంతమంది విద్యార్థులకు మాత్రం వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు వస్తున్నాయి.
టీచర్స్ డే రోజున సాధారణంగా పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అందువల్ల ఆ రోజును తప్పనిసరి సాధారణ సెలవుగా భావించకూడదు. ఒక స్కూల్లో సెలవు ఉండొచ్చు, మరో స్కూల్లో మాత్రం పని దినంగా ఉండొచ్చు.
కాబట్టి మీ పిల్లల స్కూల్కు సెప్టెంబర్ 5న సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని స్కూల్ యాజమాన్యం ఇచ్చిన అధికారిక సమాచారం లేదా వాట్సాప్ మెసేజ్ ద్వారా తెలుసుకోవడం మంచిది.
మొత్తంగా చూస్తే, సెప్టెంబర్ 4 కృష్ణాష్టమి, సెప్టెంబర్ 6 ఆదివారం కావడంతో రెండు సెలవులు ఖాయం అయినా, సెప్టెంబర్ 5 అందరికీ సెలవు కాదు. కొన్ని పాఠశాలలకు మాత్రం శనివారం సెలవు ఉండటంతో మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ లభించనుంది. మరికొన్ని పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 5 పని దినంగానే ఉంటుంది. అందుకే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈసారి అందరికీ మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ లేదు. కొన్ని స్కూళ్ల విద్యార్థులకు మాత్రమే మూడు రోజుల సెలవు లభిస్తుంది.