/Mirzapur The Movie: ఆ బోల్డ్ మూవీకి తాగి వచ్చారు.. ఆ మహిళ విషయంలో ఏం జరిగిందంటే!

Mirzapur The Movie:‘మిర్జాపూర్: ది మూవీ’ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి ఉంది. అయితే నోయిడాకు చెందిన ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్కు మాత్రం సినిమా చూడటానికి వెళ్లిన సమయంలో ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. థియేటర్లో ఉన్న కొంతమంది ప్రేక్షకుల ప్రవర్తన కారణంగా తాను సినిమా మధ్యలోనే బయటకు రావాల్సి వచ్చిందని ఆమె చెప్పింది.
అనామిక అనే కంటెంట్ క్రియేటర్ తన స్నేహితురాలితో కలిసి నోయిడాలోని ఓ థియేటర్కు ‘మిర్జాపూర్: ది మూవీ’ చూడటానికి వెళ్లారు. సినిమా బాగానే ఉందని, తాము కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామని ఆమె తెలిపింది. అయితే థియేటర్లోని కొంతమంది ప్రేక్షకుల ప్రవర్తన తమకు ఇబ్బందిగా మారిందని చెప్పింది.
కొంతమంది మద్యం సేవించి థియేటర్కు వచ్చినట్లు ఆమె ఆరోపించింది. వారి ప్రవర్తన వల్ల వాతావరణం అసౌకర్యంగా మారిందని పేర్కొంది. దీంతో తాను, తన స్నేహితురాలు సినిమా మధ్యలోనే బయటకు వచ్చామని ఆమె సోషల్ మీడియాలో వీడియో ద్వారా వివరించింది. సమస్యను థియేటర్ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా సరైన పరిష్కారం లభించలేదని అనామిక చెప్పింది. మరో స్క్రీన్లో తమకు సీట్లు ఇస్తామని యాజమాన్యం చెప్పిందని, కానీ ఇబ్బంది కలిగించిన వ్యక్తులను బయటకు పంపలేమని చెప్పినట్లు ఆమె వెల్లడించింది.
అంతేకాదు, పోలీసులకు ఫోన్ చేయాలని కూడా తమకు సూచించారని ఆమె తెలిపింది. అయితే థియేటర్లో భద్రత, క్రమశిక్షణను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత యాజమాన్యానిదేనని ఆమె అభిప్రాయపడింది. ఈ ఘటనతో సినిమా చూసే ఉత్సాహం పూర్తిగా పోయిందని చెప్పింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పలువురు ఆమెకు మద్దతు తెలిపారు. థియేటర్కు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ ఇతర ప్రేక్షకులను గౌరవించాలని, సినిమా చూసే సమయంలో కనీస మర్యాద పాటించాలని పలువురు కామెంట్లు చేశారు.
ఇక ‘మిర్జాపూర్: ది మూవీ’కి ప్రేక్షకుల్లో మంచి క్రేజ్ కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా ‘మిర్జాపూర్’ వెబ్ సిరీస్లోని పాత్రలు, కుటుంబాల మధ్య ఉన్న గొడవలకు సంబంధించిన కథతో తెరకెక్కింది. సినిమా విడుదలైన తర్వాత బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి వసూళ్లు సాధిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అయితే ఈ ఘటన సినిమా కంటే థియేటర్లో ప్రేక్షకుల ప్రవర్తనపై చర్చకు దారితీసింది. సినిమా చూడటానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికీ సురక్షితమైన, ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించడం థియేటర్ యాజమాన్యం బాధ్యత అని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.