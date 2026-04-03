  • Clay Pot: చల్లని మట్టికుండ నీరు ఆరోగ్యకరమని తాగుతున్నారా? ఈ 3 తెలియకపోతే అంతే!

Clay Pot: చల్లని మట్టికుండ నీరు ఆరోగ్యకరమని తాగుతున్నారా? ఈ 3 తెలియకపోతే అంతే!

Be Aware Of Clay Pot Water Usage: మట్టి కుండ నీరు ఆరోగ్యకరం. ఇందులో నీళ్లు తాగటం వల్ల కడుపు కూడా చల్లదనం అందిస్తుంది. ఎండవేళ మట్టి కుండలో ఉన్న నీళ్లు తీసుకోవడం మంచిదని వైద్య నిపుణులు చెబుతారు. అయితే ఈ మూడు విషయాలు తెలియక ముందే మీరు మట్టికుండ నీళ్లు తాగారంటే అది అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది. అదేంటో తెలుసుకుందాం.
 
 ఫ్రిజ్‌లో నీళ్లు తాగడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అందుకే మట్టికుండలో ఉన్న నీరు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తారు. అయితే కుండా కొన్న వెంటనే కొన్ని విషయాలు ముందుగా తెలుసుకోవాలి. ఈ మూడు విషయాలు తెలియకుండా మీరు మట్టి కుండా నీరు తాగారంటే అది అనర్థానికి దారితీస్తుంది.   

 కొత్త కుండ కొనుగోలు చేసిన వెంటనే దాన్ని పరి శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక రోజంతా నీళ్లలో నానపెట్టి ఆ మరుసటి రోజు బాగా శుభ్రం చేసిన తర్వాతే ఈ మట్టికుండను వినియోగించాలి.   

శుభ్రంగా స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత ఒక రోజు ఎండలో పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఈ కుండని వాడాలి. అంతేకాదు మట్టి కుండలు నీళ్లు నిల్వ రెండు రోజులకు మించి ఉండకూడదు. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా పెరిగిపోతుంది. ఈ నీళ్లు తాగటం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.  

 ఎక్కువ రోజులు నిల్వ చేసిన నీళ్లలో లార్వా కూడా పెరిగిపోతుంది. ఈ నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఆసుపత్రికి పాలవడం పక్కా. ప్రతిసారి కుండ శుభ్రం చేసినప్పుడు వేడి నీళ్లతో శుభ్రం చేయటం వల్ల అందులోని బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది.  

 అయితే కుండని శుభ్రం చేసేటప్పుడు డిటర్జంట్‌ ఏవీ ఉపయోగించకూడదు. కేవలం బేకింగ్ సోడా, ఉప్పు ఉపయోగించే స్క్రబ్బర్ తో శుభ్రం చేయాలి. ఆ తర్వాత వెనిగర్ వాటర్ నెలకు ఒకసారి వేసి శుభ్రం చేయడం వల్ల కుండా నీరు తాగితే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)   

