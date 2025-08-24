English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Electricity Bill Reduction Tips: ఈ చిన్ని మూడు మార్పులతో.. ఇక కరెంట్ బిల్ 60% పైగా తగ్గించుకోవచ్చు..

How To Reduce Current Bill 
ఇంటి రెంట్ కట్టడం.. సామాన్లు కొనడం ఒక ఎత్తు అయితే.. కరెంట్ బిల్లు కట్టడం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మరింత అసాధ్యమవుతోంది. రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ బిల్లుల వల్ల.. సామాన్య ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ కరెంట్ బిల్ తగ్గించుకోవడానికి ఉన్న చిట్కాలు ఏవో చూద్దాం..
ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లో రెండు ఏసీలు, మూడు ఫ్యాన్లు, నాలుగైదు లైట్లు అనేవి తప్పనిసరి అవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కరెంటు బిల్లులు ఆకాశాన్ని తాకేస్తున్నాయి. 

అందుకే కరెంట్ బిల్ భారం అనేది ప్రతినెలా సామాన్యులకు.. ఎంతో కష్టంగా మారుతుంది. ఈ క్రమంలో ఒక మూడు మార్పులు చేసుకుంటే మనం మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ సగానికి పైగానే తగ్గించుకోవచ్చు. 

ముందుగా చాలామంది ఇళ్లల్లో 80 w సీలింగ్ ఫ్యాన్లు ఉంటాయి.. దీనివలన దాదాపు 150 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఖర్చు అవుతుంది. అందుకే దీని బదులు BLDC మోటర్ ఫ్యాన్లు తీసుకుంటే.. నెలకు దాదాపు 87 యూనిట్ల వరకు ఆదా చేయొచ్చు.

అంతేకాకుండా చాలామంది ఇళ్లల్లో 40 w లైట్లు ఉంటాయి. వీటి బదులు 18 w LED బల్బులు ఉపయోగిస్తే.. నెలకు 26 యూనిట్ల వరకు ఆదా చేయవచ్చు. 

ఏసీలో మురికిగా ఉండే కన్దేన్స్ కాయిల్స్ వల్ల నెలకు 15 యూనిట్ల కరెంట్ ఎక్కువవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి 15 రోజులకు పైన భాగం వరకు తీసి ఆ కాయిల్ శుభ్రం చేసుకుంటే.. చాలావరకు విద్యుత్ ఆదా చేయవచ్చు. ఈ మూడు చిట్కాలు పాటించడం వల్ల కరెంటు బిల్లుల భారం చాలామందికి తగ్గుతుంది.

