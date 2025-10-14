Star Herione: అప్పుడు 100 కేజీలు.. ఇప్పుడేమో బెల్లీ డాన్స్.. రూ.300 కోట్ల హీరోయిన్ డైట్ సీక్రెట్ అదేనా..!

Weight Loss Secret : బరువు తగ్గడం అనేది సులభమైన పని కాదు.. ఎంతో శ్రమించి.. ఎన్నో అలవాట్లు మార్చుకున్నా కానీ.. నెలకు కనీసం కేజీ తగ్గడం కూడా ఎంతోమందికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. అయితే.. స్టార్ హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శి మాత్రం ఏకంగా 40 కేజీలు బరువు తగ్గి.. నిజంగానే అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది..
కొత్త లోక్ సినిమాతో ఏకంగా 300 కోట్లు సంపాదించిన హీరోయిన్.. కళ్యాణి ప్రియదర్శి. తెలుగు ప్రేక్షకులకు అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా వచ్చిన హలో చిత్రంతో.. పరిచయమైంది ఈ ముద్దుగుమ్మ. అయితే ఈ సినిమా కేవలం పరవాలేదు అనిపించుకుంది..
ఇక తెలుగులో పెద్దగా సినిమాల్లో కనిపించని ఈ హీరోయిన్.. మలయాళం లో మాత్రం ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలలో కనిపించి మెప్పించింది. ముఖ్యంగా ఈమె నటించినా హృదయం చిత్రం మంచి విజయం సాధించింది.
ఇక ఆ తర్వాత వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ.. స్టార్ స్టేటస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలోనే పెళ్లి కూడా చేసుకుంది. ఇక పెళ్లయిన తర్వాత కళ్యాణి ప్రియదర్శి నటించిన కొత్త లోక్ చిత్రం భారీ విజయం సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా ఏకంగా 300 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఇక ఈమధ్య జీని సినిమాలో కృతి శెట్టితో కలిసి ఈ హీరోయిన్ వేసిన బెల్లీ డాన్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సెగలు పుట్టిస్తుంది.
మరోపక్క కళ్యాణి ప్రియదర్శి చిన్నప్పుడు ఫోటోలు కొన్ని వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎంతో నాజూకుగా ఉండే ఈ హీరోయిన్ చిన్నప్పుడు ఏకంగా 100 కిలోల బరువు ఉంది. ఇక అలాంటి ఈ హీరోయిన్.. ఇప్పుడు జీని సినిమా సాంగ్లో బెన్నీ డాన్స్ లో సోయగాలు పోయిన విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే…
మరి కళ్యాణి ప్రియదర్శి ఇంతలా బరువు తగ్గడానికి.. ఏం చేసింది అనే సందేహం అందరిలో మొదలయ్యింది. ఈ క్రమంలో కళ్యాణి ప్రియదర్శి ఒక పాత ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయం గురించి చెప్పడంతో.. ఆ విషయాలు కాస్త ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. కళ్యాణి ప్రియదర్శి.. చిన్నప్పుడు చాలా బరువు ఉండటంతో ఆ తరువాత స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఫాలో అయిందంట.
రోజు ఉదయాన్నే వేడి నీళ్లు తాగడం.. సాయంత్రం ఆరు కల్లా డిన్నర్ ముగించడం చేసేదంట. అంతేకాకుండా తెల్ల అన్నం అసలు తినకుండా కేవలం మిల్లెట్స్ మాత్రమే తినేదంట. కూరగాయలు, ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడంతో పాటు.. మిల్లెట్స్ తో చేసిన ఇడ్లీ, దోశ అన్నం లాంటివి మాత్రమే తినేదంట. ఇక ఈ డైట్ ఫాలో అయ్యి ఈ హీరోయిన్ ఏకంగా 40 కిలోల వరకు బరువు తగ్గింది. అప్పటినుంచి అలాంటి చిట్కాలే ఫాలో అవుతూ ఇప్పటికీ కూడా అదే ఫిసిక్ మెయిన్టైన్ చేస్తోంది ఈ హీరోయిన్.