Poonam Pandey: 35 ఏళ్ల పూనమ్ పాండే ప్రెగ్నెంట్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలతో షాక్ ఇచ్చిన హీరోయిన్!

Poonam Pandey Preganant: బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పూనమ్.. మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఆమె తాజాగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ ఫోటోల్లో ఆమె బేబీ బంప్తో కనిపించడంతో, నిజంగా ఆమె గర్భవతా? లేక ఇది కేవలం సరదా స్టంట్ మాత్రమేనా? అనే సందేహాలు అభిమానుల్లో మొదలయ్యాయి.
మంగళవారం రోజున పూనమ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో రెండు ఫోటోలు పోస్ట్ చేసింది. ఒక ఫోటోలో ఆమె టీ-షర్ట్ను పైకి ఎత్తి బేబీ బంప్ చూపించింది. మరో ఫోటోలో కూడా అదే విధంగా బంప్ స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ ఫోటోలతో పాటు ఆమె క్యాప్షన్లో బేబీ, పాల బాటిల్ వంటి ఎమోజీలు ఉపయోగించింది. దీంతో చాలా మంది ఆమె నిజంగా ప్రెగ్నెంట్ అయ్యిందేమో అనుకున్నారు.
అయితే, సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది నెటిజన్లు దీనిపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు ఇది ఏప్రిల్ ఫూల్ జోక్ అయి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. మరికొందరు ఇది AI లేదా ఎడిటింగ్ ట్రిక్ కావచ్చని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే పూనమ్ పాండే గతంలో కూడా ఇలాంటి సంచలన విషయాలతో వార్తల్లో నిలిచింది.
2024లో ఆమె టీమ్ ఆమె మరణ వార్తను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడం పెద్ద వివాదానికి దారి తీసింది. సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వల్ల ఆమె చనిపోయిందని చెప్పడం అందరినీ షాక్కు గురి చేసింది. కానీ కొన్ని గంటల తరువాత ఆమె ప్రత్యక్షమై అది కేవలం అవగాహన కోసం చేసిన చర్య అని చెప్పింది. ఈ ఘటనపై ఆమెకు తీవ్ర విమర్శలు కూడా వచ్చాయి.
పూనమ్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఎప్పుడూ వివాదాల్లోనే ఉంటుంది. 2020లో ఆమె తన బాయ్ఫ్రెండ్ సామ్ బాంబేతో పెళ్లి చేసుకుంది. కానీ పెళ్లి అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఆయనపై ఫిర్యాదు చేసి వార్తల్లో నిలిచింది. తరువాత ఇద్దరూ సమస్యలు పరిష్కరించుకున్నప్పటికీ, ఆమె పేరు ఎప్పుడూ వివాదాలతోనే వినిపిస్తూ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఫోటోలు నిజమా కాదా అన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం నిజం..పూనమ్ పాండే ఏదైనా చేస్తే అది సోషల్ మీడియాలో పెద్ద వైరల్ వార్తగా మారుతుంది. అభిమానులు మాత్రం ఆమె నుంచి స్పష్టమైన సమాధానం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.