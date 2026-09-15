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Best Recharge Plans: టారిఫ్ పెంపు అలర్ట్..జియో, ఎయిర్‌టెల్, వీఐ 365 రోజుల బెస్ట్ ప్లాన్స్ ఇవే..!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 15, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:08 PM IST

Best Recharge Plans:దేశంలోని మొబైల్ యూజర్లకు త్వరలో టెలికాం ఛార్జీల పెంపు ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఉంది. రాబోయే నెలల్లో జియో, ఎయిర్‌టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా వంటి కంపెనీలు టారిఫ్ ధరలను పెంచే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాల్లో అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. దాదాపు 10 నుంచి 15 శాతం వరకు ధరలు పెరగవచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏడాది పాటు ఒకేసారి రీఛార్జ్ చేసుకోవాలని భావించే వారికి కొన్ని వార్షిక ప్లాన్స్ ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు.

Jio annual recharge plan1/4

జియో వార్షిక ప్లాన్స్

జియోలో రూ.3,999 ప్లాన్‌తో రోజుకు 2.5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు ఉంటాయి. అర్హత ఉన్నవారికి అపరిమిత 5జీ డేటా కూడా అందుతుంది. జియో హాట్‌స్టార్ ప్రయోజనంతో పాటు 18 నెలల గూగుల్ జెమిని ప్రో సబ్‌స్క్రిప్షన్ కూడా ఈ ప్లాన్‌లో ప్రత్యేకంగా ఉంది. రూ.3,599 ప్లాన్‌లో రోజుకు 2.5 జీబీ డేటాతో పాటు అదనంగా 120 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. జియో టీవీ ప్రో ప్యాక్, గూగుల్ జెమిని ప్రో వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.

Vi 365 days recharge plan2/4

ఎయిర్‌టెల్ ప్లాన్స్

ఎయిర్‌టెల్‌లో రూ.3,599 వార్షిక ప్లాన్ ద్వారా రోజుకు 2 జీబీ డేటా, అపరిమిత కాల్స్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్‌లు పొందవచ్చు. 5జీ సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. రూ.3,999 ప్లాన్‌లో రోజుకు 2.5 జీబీ డేటా లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా 12 నెలల డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్ మొబైల్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ అందుతుంది.  

Airtel 365 days recharge plan3/4

వొడాఫోన్ ఐడియా ప్లాన్స్

వీఐలో తక్కువ డేటా ఉపయోగించే వారికి కూడా వార్షిక ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. రూ.1,189, రూ.1,849, రూ.2,249 వంటి ప్లాన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎక్కువ డేటా, ఓటీటీ ప్రయోజనాలు కోరుకునే వారికి రూ.3,599 నుంచి రూ.3,999 వరకు ఉన్న ప్లాన్స్ ఉపయోగపడతాయి.  

Jio 365 days recharge plan4/4

బెస్ట్ వార్షిక రీఛార్జ్ ప్లాన్స్

రూ.4,999 ప్లాన్‌లో రోజుకు 2 జీబీ డేటాతో పాటు పలు ఓటీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్లు లభిస్తాయి. అయితే రీఛార్జ్ చేసే ముందు తమ డేటా అవసరాలు, కాల్స్ వినియోగం, ఓటీటీ అవసరాలను చూసుకుని ప్లాన్ ఎంచుకోవడం మంచిది. అలాగే ధరలు, ప్రయోజనాలు మారే అవకాశం ఉన్నందున రీఛార్జ్ సమయంలో సంబంధిత కంపెనీ అధికారిక యాప్‌లో తాజా వివరాలను పరిశీలించాలి.

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