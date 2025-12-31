English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope 2026: ఐదు రాశులకు 2026లో బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌.. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, కుబేర యోగం

These 5 Zodiac Signs Bumper Jackpot In New Year 2026 And 365 Days Is Lucky Days: కొత్త సంవత్సరం 2026 వచ్చేసింది. 2025లో అన్నీంటిని ఎదుర్కొన్న ప్రజలు కొత్త సంవత్సరంలో తమ జీవితం ఎలా ఉంటుందోనని ఆసక్తిగా తెలుసుకుంటుంటారు. మరి కొత్త ఏడాదిలో కొందరి రాశిఫలాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఎవరికీ అదృష్టం పట్టనుంది? ఏం జరగనుందో తెలుసుకుందాం. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం 2026లో లక్ష్మీదేవి, కుబేరుల ఆశీస్సులు ఐదు రాశులపై అధికంగా ఉంటాయి.
1 /6

కొత్త సంవత్సరం 2026 రావడంతో ఈ ఏడాది తమ జీవితం ఎలా ఉంటుందోనని కొందరు ఆసక్తిగా తెలుసుకోవాలని భావిస్తారు. ఈ ఏడాదిలో ఏ రాశుల వారికి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. 2026లో కొన్ని రాశులకు అదృష్టం అనేది శనిలా వెంటాపడుతుంది. లక్ష్మీదేవి, కుబేరుడు ఐదు రాశుల వారికి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు ప్రసాదిస్తారు. 2026లో లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన రాశులు ఏమిటి తెలుసుకుందాం.

2 /6

వృషభ రాశి: 2026లో శుక్రుడు పాలించే వృషభ రాశి వారికి ధన ప్రవాహం ఉంటుంది. అపారమైన సంపదకు యజమానులు అవుతారు. విలాసవంతమైన ఇల్లు, భూమి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త సంవత్సరం ఈ రాశి వారు ఎక్కడికి వెళ్లినా.. ఏం చేసినా కీర్తి, విజయం, సంపదను పొందుతారు.

3 /6

కొత్త సంవత్సరంలో ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వృత్తిలో ప్రశంసలు లభించడంతోపాటు గౌరవం పొందుతారు. వ్యాపారంలో పురోగతి పొందుతారు. ఈ రాశి అధిపతి అయిన కుజుడు అనుగ్రహంతో కుబేరుడి సంపద వస్తుండడంతో 2026లో ధనవంతులు అయ్యే భాగ్యం లభిస్తుంది. కొత్త సంవత్సరంలో ఉద్యోగ పదోన్నతి, విలాసవంతమైన వాహనం కొనుగోలు చేసే అదృష్టం ఉంది.

4 /6

ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి అధిపతి బృహస్పతి 2026 లో ఈ రాశికి బలాన్ని ఇస్తాడు. ఈ సమయంలో, వారి పనిలో పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారం మరియు వాణిజ్యంలో రెట్టింపు లాభాలు ఉంటాయి. కొత్త సంవత్సరంలో వారు ఊహించని లాభాలను పొందుతారు మరియు సంవత్సరం మొత్తం డబ్బుకు కొరత ఉండదు. వారు తమ జ్ఞానం ద్వారా అపారమైన సంపదకు యజమానులు అవుతారు. 

5 /6

మకర రాశి: కుబేరుడికి 2026లో ఇష్టమైన రాశులలో మకరం ఒకటి. కొత్త సంవత్సరంలో ఈ రాశి కలిగిన వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో భారీ లబ్ధి జరుగుతుంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది. కష్టానికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. చేపట్టే ప్రాజెక్టులు విజయవంతమవుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనిలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా అపారమైన సంపద పొందుతారు.

6 /6

కుంభ రాశి: 2026లో కుంభ రాశి అధిపతి శని  అద్భుత ఫలితాలు అందించనున్నాడు. ఆత్మవిశ్వాసంతో కెరీర్‌లో విజయాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు పొందుతారు. ఇంటి వాతావరణం చక్కగా ఉంటుంది. కొత్త ఏడాదిలో కుబేరుడి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం కల్పించడమైనది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధ్రువీకరించడం లేదు.

horoscope 2026 horoscope Astrology New Year 2026 rasiphalalu Rashi Phalalu 2026 today Horoscope Zodiac signs Lucky Chance Goddess Laxmi Kubera yogam

