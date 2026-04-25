Vaibhav Suryavanshi: IPLలో 37 బంతుల్లో 15 ఏళ్ల చిచ్చర పిడుగు వైభవ్‌ రికార్డు సెంచరీ

Vaibhav Suryavanshi Century: బ్యాట్‌తో బరిలో దిగితే ఏ అగ్ర బౌలర్‌ అయినా కూడా తేలిపోవాల్సిందే. ఆ స్థాయిలో 14 ఏళ్ల వైభవ్‌ సూర్యవంశీ దంచికొడుతున్నాడు. సన్‌రైజర్స్‌ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ రికార్డు సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఐపీఎల్‌ చిచ్చర పిడుగు వైభవ్‌ సెంచరీ విశేషాలు ఇవే.
వరుస విజయాలతో జోష్‌ మీద ఉన్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు 14 ఏళ్ల బుడతడు వైభవ్‌ సూర్యవంశీ భారీ షాక్‌ ఇచ్చాడు. వచ్చిన ప్రతి బౌలర్‌ను ఉతికి ఆరవేస్తూ రికార్డు సెంచరీని నమోదు చేశాడు. ఐపీఎల్‌ హీరోగా నిలుస్తున్న వైభవ్‌ చేసిన సెంచరీ విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

జైపూర్‌లోని సవాయ్ మాన్‌సింగ్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ సునామీ సృష్టించాడు. 15 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీ పూర్తి చేసి తన పేరు మీద ఉన్న అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును అతడే సమం చేసుకున్నాడు. అనంతరం దూకుడుగా ఆడుతూ సెంచరీ కూడా నమోదు చేశాడు.

మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచే వైభవ్ భారీ షాట్లు ఆడుతూ పరుగుల వరద పారించాడు. హైదరాబాద్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ఏ బౌలర్‌ను కూడా వదిలిపెట్టకుండా దూకుడుగా ఆడాడు.

టీ20 కెరీర్‌లో 1000 పరుగుల మైలురాయిని కూడా వైభవ్‌ చేరుకున్నాడు. అతిచిన్న వయసులో ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక ఆటగాడిగా వైభవ్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. 

వైభవ్‌ ఆటకు బౌండరీ లైన్‌ చిన్నబోయింది. 5 ఫోర్లతో దుమ్మురేపగా.. 12 సిక్సర్లు బాది పరుగుల వర్షం కురిపించాడు. ఈ స్థాయిలో గతంలో ఏ ఒక్క ఆటగాడు కూడా ఆడలేదు.

గత మ్యాచ్‌లో తనను డకౌట్‌ చేసిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌పై వైభవ్‌ ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. తననే డకౌట్‌ చేసిన సన్‌రైజర్స్‌ బౌలర్లను తన బ్యాట్‌తో సమాధానం ఇచ్చాడు.

