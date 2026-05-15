4 Grams Gold Buttalu Latest Designs: బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగినా మహిళలకు బంగారంపై ఉండే ఇష్టం ఏ మాత్రం తగ్గదు. ఖరీదైన ఆభరణాల కోసం బంగారానికే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అయితే ట్రెండింగ్ మారుతున్న కొద్దీ జువెలరీ డిజైన్స్ కూడా మారుతూ ఉన్నాయి. కేవలం నాలుగు గ్రాముల్లో బంగారు బుట్ట కమ్మలు చూసారా? తక్కువ ధరలో మీకు అందుబాటులో ఉండే ట్రెండింగ్ లేటెస్ట్ డిజైన్స్ ఒకసారి చూడండి.
నాలుగు గ్రాముల బంగారంతో అందమైన బుట్టకమ్మలు వస్తాయంటే నమ్ముతారా? లైట్ వెయిట్ గా ఇలా బుట్ట కమ్మలు మీరు తయారు చేయించుకోవచ్చు. దీనికి కేవలం నాలుగు గ్రాముల బంగారం ఉంటే సరిపోతుంది.
మీరు ఏ సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించినా ఈ బుట్ట కమ్మలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. చీర, చుడిదార్ లో కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ బంగారు బుట్ట కమ్మలు నిజంగా 4 గ్రాముల తో మాత్రమే తయారు చేశారు. ఇది మార్కెట్లో ట్రెండింగ్ లో ఉంది.
ఈ 4 గ్రాముల లైట్ వెయిట్ బంగారు బుట్ట కమ్మలను ధరిస్తే లుక్ కూడా బాగుంటుంది. లేటెస్ట్ డిజైన్ మేళవింపుతో దీన్ని క్లాసిక్ గా కూడా అందించారు. ఇది మీ అందాన్ని మరింత రెట్టింపు చేస్తుంది.
కొత్త డిజైన్లు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. లైట్ వెయిట్ లో చెవి పోగులు మాత్రమే కాదు నెక్లెస్ కూడా ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ లో నిలుస్తున్నాయి. ఈరోజు మనం అదిరిపోయే బంగారు బుట్ట కమ్మలు కేవలం నాలుగు గ్రాముల్లో ఎలా ఉంటాయో లేటెస్ట్ డిజైన్స్ చూసాం. మీరు కూడా తయారు చేయించుకుంటే మరింత అందాన్ని పెంచుతుంది.
బంగారం అంటే ఇష్టం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కాబట్టి రోజువారీగా కూడా ఈ కమ్మలు సులభంగా ధరించవచ్చు. లైట్ వెయిట్, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అందుబాటులో ఉంటాయి.