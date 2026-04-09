Gastric: కడుపులో గడబిడ.. గ్యాస్‌.. ఉబ్బరానికి కారణమయ్యే 4 రోజువారీ ఆహారాలు, మీరు అస్సలు ఊహించరు!

Healthy Veggies Causing Gas And Indigestion: చాలామందికి తిన్న తర్వాత ఎలాంటి కారణం లేకుండా కడుపులో ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. తిన్న మిగతావారు బాగానే ఉంటారు. కానీ, కొందరికే ఈ పరిస్థితి. కడుపులో గడగడలాడటం వంటి ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటారు. జీర్ణక్రియ సమయంలో గ్యాస్ ఉత్పత్తి కావడం అనేది ఒక సహజ శారీరక ప్రక్రియ. పేగులలోని సూక్ష్మజీవులు ఆహార అవశేషాలను పులియబెడతాయి. అయితే, గ్యాస్ అధికంగా ఉత్పత్తి కావడం మన జీవిత నాణ్యతను గణనీయంగా దెబ్బతీస్తుంది. కడుపులో అజీర్తికి కారణమయ్యే ఆహారాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం.
Healthy Veggies Causing Gas And Indigestion: మన ఆరోగ్యం కోసం తెలియకుండానే తినే తాజా కూరగాయలు, అధిక ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాలలో తరచుగా అధిక పరిమాణంలో కనిపిస్తాయి. జీర్ణక్రియ సమయంలో కడుపులో అసౌకర్యం, ఉబ్బరానికి కారణమయ్యే 5 మీర ఊహించని ఆహార పదార్థాలను తెలుసుకుందాం.
క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు.. కడపులో గ్యాస్క ప్రధాన కారణం కొన్ని క్రూసిఫెరస్ జాతికి చెందిన కూరగాయలు. ప్రధానంగా బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్, బ్రోకలీ, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ వంటి క్రూసిఫెరస్ కూరగాయలు కూడా గ్యాస్ను ప్రేరేపించేవి. ఈ కూరగాయలలో FODMAPs చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి పేగులలో సరిగా శోషించవు. ముఖ్యంగా ఇవి ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ (IBS) ఉన్న రోగులలో కడుపు సంబంధిత లక్షణాలను సులభంగా ప్రేరేపిస్తాయి.
పప్పుధాన్యాలు: బీన్స్, కాయధాన్యాలు పీచుపదార్థం అధికంగా ఉండే ఆహారారు. ఈ పీచుపదార్థం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియకు, మలబద్ధకం ఉపశమనానికి చాలా అవసరం. అయితే, కొంతమందికి నల్ల బీన్స్, కాయధాన్యాలు, శనగలలో ఉన్న పీచుపదార్థంతో గ్యాస్కు కూడా కారణం కావచ్చు. ఒలిగోశాకరైడ్ అనే కార్బోహైడ్రేట్ దీనికి కారణం. ఇది పప్పుధాన్యాలలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది చిన్న ప్రేగులో జీర్ణం కాకుండా పెద్ద పేగులోకి ప్రయాణిస్తుంది, అక్కడ బ్యాక్టీరియా ద్వారా పులియబెడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ హైడ్రోజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్, మీథేన్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపిస్తుంది. వీళ్లు తినకపోవడమే నయం.
స్వీట్ డ్రింక్స్.. మనలో చాలామందికి కూల్డ్రింక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా స్పైసీ ఆహారాలు తింటూ కూడా కూల్డ్రింక్ను ఆస్వాదిస్తారు. మండే ఎండో కార్బోనేటెడ్ పానీయాలు, కార్బోనేటెడ్ ఎనర్జీ డ్రింక్స్ తాగుతారు. అయితే, వాటిలో ఉండే బుడగలు నేరుగా జీర్ణవ్యవస్థలోకి గాలిని ప్రవేశపెడతాయి. ముఖ్యంగా స్ట్రాతో తాగినప్పుడు గాలి పరిమాణం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. తీవ్రమైన కడుపు ఉబ్బరాన్ని అనుభవిస్తే తాగకండి.
డైరీ ఉత్పత్తులు.. కడుపులో గ్యాస్కు పాల పదార్థాలు కూడా కారణం అవుతాయి. లాక్టోస్ అనే సహజ చక్కెర అధిక మొత్తంలో ఉంటుంది. పూర్తిగా జీర్ణం చేసుకోవడానికి.. విచ్ఛిన్నం చేసే లాక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ మన శరీరానికి అవసరం. అయితే, ఈ ఎంజైమ్ లోపం కారణంగా ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు 80 శాతం మంది లాక్టోస్ సున్నితత్వంతో బాధపడుతున్నారు. ఎంజైమ్ లోపం వల్ల జీర్ణం కాని లాక్టోస్, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, పేగులలో గ్యాస్కు కారణమవుతుంది.