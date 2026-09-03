/Krishnashtami 2026: ఈ 4 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. కృష్ణాష్టమి రోజు ఇలా చేస్తే డబ్బు, ఉద్యోగం, అదృష్టంలో మార్పులు!

Krishnashtami 2026: సెప్టెంబర్ 4న శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకోనున్నారు. ఈసారి జన్మాష్టమి రోజున గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక ఏర్పడనుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. చంద్రుడు, దేవగురువు బృహస్పతి, సూర్యుడు ఒకే రాశిలో ఉండటం వల్ల త్రిగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు ఉన్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, విజయం, గౌరవానికి సూచికగా భావిస్తారు. గురువు జ్ఞానం, సంపద, అభివృద్ధికి కారకుడిగా చెబుతారు. చంద్రుడు మనసు, ప్రశాంతతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఏర్పడే ఈ యోగం వృషభ రాశి వారికి శుభంగా ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. చాలాకాలంగా ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆదాయం పెరగడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పై అధికారుల నుంచి సహకారం లభించవచ్చు. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య అంచనా.
కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. అందువల్ల చంద్రుడి ప్రభావం ఈ రాశివారికి ముఖ్యంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. చాలాకాలంగా ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడవచ్చు.
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడు గురువు, చంద్రుడితో కలిసి ఉండటం ఈ రాశివారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండొచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు రావచ్చు. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు రావచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో కూడా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చని అంచనా.
ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. ఈ త్రిగ్రహ యోగం వల్ల విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు రావచ్చని చెబుతున్నారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి విజయం దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇల్లు, భూమి లేదా వాహనం కొనాలనే కోరిక నెరవేరే పరిస్థితులు రావచ్చు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో కూడా అనుకూల ఫలితం వచ్చే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
జన్మాష్టమి రాత్రి బాలకృష్ణుడికి వెన్న, పంచదార (మిశ్రీ), తులసి ఆకులు సమర్పించడం మంచిదని చెబుతున్నారు. అలాగే “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించవచ్చని జ్యోతిష్య సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే ఇవన్నీ జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా చెప్పే అంచనాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితులను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.