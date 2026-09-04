/శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టమైన 4 రాశులు ఇవే.. వీరికి జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, విజయాలు!

Krishna Blessings Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని దేవుళ్ళు కొన్ని రాశులకు దగ్గర సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయట.. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి ఎప్పుడు కొన్ని దేవతామూర్తుల అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో? ఆయా రాశుల వారికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Krishna Blessings Zodiac Signs: తెలుగు ప్రజలంతా ప్రతి ఏడాది శ్రీకృష్ణుని జన్మాష్టమి పండుగను అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఈరోజు కృష్ణ భక్తులంతా స్వామి వారిని పూజించి ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాలు సమర్పించి.. ఉపవాసాలు పాటిస్తూ ఉంటారు. హిందూమత విశ్వాసాల ప్రకారం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కూడా జన్మాష్టమికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయితే ఈ ఏడాది శుక్రవారం సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన వచ్చింది..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని దేవతామూర్తులకు కొన్ని రాశులు చాలా దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఆ దేవతల అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే.. వృషభ, తుల, కర్కాటక, సింహరాశి అంటే శ్రీకృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమట.. దీంతో ఈ రాశుల్లో జన్మించిన వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందట. అంతేకాకుండా మన ప్రభావంతో ఎప్పుడు జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతూ ముందుకెళ్తారు..
శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రాశుల్లో వృషభరాశి ఒకటి. ఈ రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మీరు పెట్టుకున్న లక్ష్యాల కోసం అంకితభావంతో పని చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే జీవితంలో కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా అద్భుతంగా ముందుకు సాగి విజయాలు తప్పకుండా సాధిస్తారు. పని ప్రదేశాల్లో వీరికి అద్భుతమైన గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అనుకూల శక్తులు లభించి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు..
శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టమైన తులా రాశి వారికి కూడా ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే వీరు శ్రీకృష్ణుడిని పూజించడం కారణంగా జీవితంలో ఎన్నో రకాల శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. అంతే కుండా వ్యక్తిగత సంబంధాలలో ఆనందాన్ని కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి ఎల్లప్పుడూ మానసిక ప్రశాంతత మెరుగుపడి.. సానుకూల ఆలోచనలతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం మెరుగుపడి అనుకున్న లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం లభిస్తూ ఉంటుంది. దీంతో వీరికి కుటుంబంలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మానసిక బలం విపరీతంగా పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఈ రాశి వారు కృష్ణుడిని పూజించడం వల్ల కుటుంబంలో వస్తున్న సమస్యలను కూడా తొలగించుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో శాంతి సంతోషాలు ఎప్పుడూ అద్భుతంగా ఉంటాయి.
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులందరికీ ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు ధైర్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కృష్ణుడి అనుగ్రహంతో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా సులభంగా జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా సామాజిక గౌరవం పెరిగి ఉద్యోగంలో విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధించేందుకు ముందుంటారు. ముఖ్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం తో పాటు మానసిక బలం పెరిగి మంచి మంచి పనులు చేయగలుగుతారు.